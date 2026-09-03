Германия настоя държавите в ЕС да не глезят руснаците с туристически визи

Германското правителство призова европейските си партньори да въведат по-строги ограничения за туристическите пътувания на руски граждани в Европейския съюз, съобщи ДПА. "Броят на издаваните визи – визи тип С за руски граждани, които искат да почиват в Европейския съюз – е твърде висок", заяви говорител на германското външно министерство, предаде БТА.

Той припомни за постигнато през 2022 г. споразумение в рамките на ЕС държавите членки да работят съвместно за намаляване на броя на издаваните краткосрочни визи от този тип. По думите му договореността се прилага "с различна степен на строгост от различните държави". Целта е в ЕС да могат да влизат единствено лица, които не представляват заплаха, допълни говорителят.

Изявлението идва след като германското правителство обвини Русия за неуспешната атака с дрон срещу украински транспортен самолет на летището в Лайпциг и обяви, че затваря руското консулство в Бон и руския културен център в Берлин. Говорителят на външното министерство даде подробности за решението да бъде прекратена дейността на Руския културен институт в Берлин (Руския дом).

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"Вече връчихме предизвестието за прекратяване", каза той. По думите му институтът ще преустанови дейността си в средата на следващата година. Възможностите му за работа обаче ще бъдат ограничени още преди това, тъй като всички служители, командировани от Русия, ще бъдат задължени да напуснат Германия, заедно със служители на руското генерално консулство в Бон.

Заместник-говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Берлин е подготвен за евентуална реакция от страна на Москва на обявените предишния ден мерки. "Същевременно приемаме, че Кремъл е разбрал вчерашния сигнал ясно и категорично. Тези хибридни атаки не постигат политическата си цел. В крайна сметка Русия вреди единствено на себе си", каза Майер.

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