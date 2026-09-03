Няма пари: Отрязоха бонусите за новоназначените съдебни служители

Служителите, назначени на работа в съдебната система след 1 август 2026 година, не следва да получават допълнителни компенсации към възнагражденията си. Това становище е изразила комисията „Бюджет и финанси“ към Висшия съдебен съвет (ВСС) след запитване от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова. Още: Извън мандат: Инспекторатът към ВСС си е раздал по-малко бонуси, но ударно е вдигнал заплатите

Няма пари

Снимка: БГНЕС

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Преди промените младшите съдии, прокурори и следователи получаваха две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, т.е. 2450 евро. Сега, заради промените в чл. 218, ал. 2 от ЗСВ, заплатите им станаха 2542 евро, считано от 1 август, пише Lex.bg.

В тази връзка на 5 август бюджетната комисия на ВСС утвърди основна заплата на младшите магистрати от 2542 евро. Наред с това комисията определи и размера на компенсацията, която да получават магистратите така, че заплатите им да не бъдат намалявани. Тя е около 140 евро.

Що се отнася до служителите, техните компенсации ще бъдат определени от съответните административни ръководители, съобразно указания, които издаде комисията.

Определената „нова“ заплата на младшите магистрати обаче рефлектира върху възнагражденията на съдебните помощници, които според чл. 247 от Закона за съдебната власт получават до 90% от заплатата на младшите съдии. А в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата е определена и долна граница – от 70 до 90 на сто.

В тази връзка председателят на ВКС Галина Захарова е изпратила писмо до бюджетната комисия с няколко въпроса.

Най-напред тя иска да разбере дали трябва да се извърши промяна и на възнагражденията на съдебните помощници, след като тези на младшите магистрати са актуализирани, както и какво трябва да е допълнителното заплащане.

Шефката на ВКС задава и друг въпрос, провокиран от указанията, които бюджетната комисия е изпратила до съдилищата във връзка с компенсацията за служителите. Във въпросните указания е казано, че служителите, назначени на работа в съдебната система след 1 август, не трябва да получават компенсации.

Това на свой ред ще доведе до неравно третиране, защото за една и съща длъжност и дейност хората ще получават различно възнаграждение, предвид и предписанието в Правилата за прилагане на класификатора новоназначените да получават минимален размер на основната заплата.

Т.е. основното възнаграждение на „старите“ кадри – например съдебни помощници, е 2288 евро, а на новите попълнения – 1780 евро.

В тази връзка Галина Захарова отбелязва, че решението на бюджетната комисия да няма компенсации за новите служители може да доведе до трудности или невъзможност за назначаването на нови хора предвид по-ниските заплати.

Според нея има и друг проблем, а именно че указанията не отговарят на разпоредби в Кодекса на труда и в Закона за защита от дискриминация.

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