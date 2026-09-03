Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е малко вероятно Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) да просъществува още дълго, като изтъкна, че Алиансът "отчаяно" търси нови причини да удължи това, което той описа като "изкуственото му съществуване", цитиран от ТАСС. Още: Тръмп: "Изобщо не съм загрижен" дали Русия ще атакува НАТО

Трябваше да се разпадне заедно със СССР

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В изказване по време на Източния икономически форум във Владивосток Лавров заяви, че НАТО е трябвало да се разпадне след разпадането на Съветския съюз.

Руският външен министър припомни, че първоначално Алиансът е използвал Афганистан, а по-късно и "руската заплаха", за да оправдае продължаващото си съществуване.

Лавров добави, че в момента Алиансът се стреми да разшири влиянието си в Азиатско-тихоокеанския регион под претекст, че се бори срещу Китай.

Западът вече не използва дипломацията в международните отношения, а режимът на санкциите, оплака се външният министър на Русия.

"Западните държави не искат да постигат споразумения, а да налагат волята си", каза Сергей Лавров.

Той добави, че държавите, които действат против западните интереси, незабавно стават обект на санкции. Лавров също така обвини Германия, че се опитва да потисне усилията на някои държави от Европейския съюз да поддържат нормални отношения с Русия.

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