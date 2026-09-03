Войната в Иран::

Румен Радев залага по-сериозно на Китай като строител на светлото бъдеще на България

03 септември 2026, 7:00 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: People's Bank of China
Румен Радев залага по-сериозно на Китай като строител на светлото бъдеще на България

Във времена, в които Европейският съюз и специално Европейската комисия гледат да намалят зависимостта си от Китай, правителството на Румен Радев изглежда счита, че правилното действие е обратно. В средата на тази седмица, на редовното си заседание кабинетът одобри няколко проекта на меморандуми за икономическо и инвестиционно сътрудничество с китайското правителство и с конкретни китайски компании. Отделно, има медийни индикации, че върви подготовка за официална визита на вицепремиера Александър Пулев с делегация в Китай в близките дни, където се очаква да бъдат сключени и редица инвестиционни споразумения.

По-силни връзки на България с Китай

Предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на България и Министерството на търговията на Китайската народна република. С меморандума ще бъде формирана съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между двете държави. Чрез нея ще се осъществява регулярна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.

Още: След предупреждение за сигурността: САЩ заделят милиарди срещу Китай

Българската агенция за инвестиции ще подпише меморандуми за разбирателство с три китайски компании, като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. Става въпрос за Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory. От Министерския съвет не уточниха в какво мислят да инвестират в България въпросните компании.

  • Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.
  • Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.
  • China Global Advisory е дружество, регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия, и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране. Фокусът му е подпомагане на китайски предприятия в глобалната им експанзия, чуждестранните инвестиции и трансграничните операции.

В началото на август вицепремиерът Александър Пулев се срещна с посланика на Китай в България Дай Цинли. Тогава беше съобщено, че се подготвя сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество през есента на тази година, което да даде нов импулс на двустранните икономически отношения между двете страни.

Още: Едните купуват, но другите не продават: Започна битката между САЩ и Китай за Пирея

Опасения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В строителния бранш внимателно следят какво се случва, защото навсякъде по света, където китайците инвестират точно в инфраструктурната сфера, те предпочитат да действат с директни договори със съответната изпълнителна власт, а не да участват в търгове със свободно наддаване. Това коментира икономистът Евгений Кънев пред "Сега".

Притеснително е също, че в подобни инфраструктурни проекти правителството може да ангажира огромни суми от държавния бюджет, вместо да разчита само на частни капитали, което значи висока опасност да има корупция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Китай БАИ българска икономика китайско влияние Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems Hangzhou Bosom New Materials Technology China Global Advisory
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес