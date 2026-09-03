Румен Радев залага по-сериозно на Китай като строител на светлото бъдеще на България

Във времена, в които Европейският съюз и специално Европейската комисия гледат да намалят зависимостта си от Китай, правителството на Румен Радев изглежда счита, че правилното действие е обратно. В средата на тази седмица, на редовното си заседание кабинетът одобри няколко проекта на меморандуми за икономическо и инвестиционно сътрудничество с китайското правителство и с конкретни китайски компании. Отделно, има медийни индикации, че върви подготовка за официална визита на вицепремиера Александър Пулев с делегация в Китай в близките дни, където се очаква да бъдат сключени и редица инвестиционни споразумения.

По-силни връзки на България с Китай

Предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на България и Министерството на търговията на Китайската народна република. С меморандума ще бъде формирана съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между двете държави. Чрез нея ще се осъществява регулярна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.

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Българската агенция за инвестиции ще подпише меморандуми за разбирателство с три китайски компании, като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. Става въпрос за Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory. От Министерския съвет не уточниха в какво мислят да инвестират в България въпросните компании.

Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.

Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.

China Global Advisory е дружество, регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия, и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране. Фокусът му е подпомагане на китайски предприятия в глобалната им експанзия, чуждестранните инвестиции и трансграничните операции.

В началото на август вицепремиерът Александър Пулев се срещна с посланика на Китай в България Дай Цинли. Тогава беше съобщено, че се подготвя сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество през есента на тази година, което да даде нов импулс на двустранните икономически отношения между двете страни.

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Опасения

В строителния бранш внимателно следят какво се случва, защото навсякъде по света, където китайците инвестират точно в инфраструктурната сфера, те предпочитат да действат с директни договори със съответната изпълнителна власт, а не да участват в търгове със свободно наддаване. Това коментира икономистът Евгений Кънев пред "Сега".

Притеснително е също, че в подобни инфраструктурни проекти правителството може да ангажира огромни суми от държавния бюджет, вместо да разчита само на частни капитали, което значи висока опасност да има корупция.