Готвят нови три потенциални ваксини срещу ебола в Конго

Изпитанията на три потенциални ваксини срещу щама на ебола, който отне живота на хиляди хора в Демократична република Конго, трябва да започнат през октомври или ноември, съобщи Световната здравна организация. Още: Епидемията от ебола в ДР Конго се разраства, става най-смъртоносната

Официалният брой на жертвите на най-смъртоносната досега епидемия от ебола в африканската държава надхвърли 3000 души от над 6000 заразени, пише АФП, цитирана от БГНЕС.

Смъртоносен вирус

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СЗО смята, че смъртоносният вирус е започнал да се разпространява незабелязано още в края на януари. В резултат на това екипите за реагиране се опитват да наваксат и търсят спешно начини да спрат разпространението му в размирния изток на страната, където действат множество въоръжени групировки.

Сред многобройните предизвикателства пред реакцията е липсата на одобрени ваксини или лечения срещу вида ебола Бундибуджио, който стои зад настоящата епидемия.

От СЗО съобщиха, че наближава тестването на три потенциални ваксини.

„Две нови ваксини срещу вируса Бундибуджио в момента преминават изпитания за безопасност във Великобритания и Канада“, заяви пред журналисти в Женева генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Едната се разработва от базираната в САЩ компания „Модерна“ с използване на технологията иРНК, а другата – от Оксфордския университет.

СЗО също така препоръча пълномащабно клинично изпитание при хора на „Ервебо“ – ваксина, одобрена за употреба срещу по-разпространения щам Заир на вируса ебола, за да се установи дали тя осигурява кръстосана защита срещу Бундибуджио.

Първоначалните данни сочат, че „Ервебо“, произвеждана от „Мерк“, може да осигури известна степен на защита при хората срещу другия щам. Тедрос обаче подчерта, че изпитанията са необходими, тъй като „не знаем дали тя е ефективна срещу Бундибуджио“. Голяма част от първоначалните данни са получени при изследвания върху животни.

Тедрос заяви, че СЗО „работи с партньори за придвижването и на трите ваксини към изпитания за ефикасност в ДР Конго, започващи през октомври или ноември“.

Ръководителят на отдела за ваксините към здравната агенция на ООН Кейт О'Брайън обясни, че планът е да бъде организирано едно общо изпитание за тестване на ефикасността на няколко ваксини.

„Като се има предвид, че „Ервебо“ е лицензирана ваксина, вероятно тя ще бъде първата ваксина, включена в изпитанието“, каза тя.

Пратка от 16 250 дози за използване от медицински персонал на първа линия пристигна в Демократична република Конго през юли. Ваксинацията започна малко след това в Кисангани, столицата на североизточната провинция Чопо.

СЗО посъветва засега „Ервебо“ да се използва срещу Бундибуджио единствено в рамките на клинично изпитание. О'Брайън заяви, че медицинските работници на първа линия също трябва да бъдат ваксинирани с „Ервебо“ само като част от проучване, целящо да установи дали ваксината е ефективна срещу този щам.

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