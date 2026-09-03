Отложена криза с Търговския регистър: Бизнесът с повече време да превалутира капитала си в евро

Светкавично парламентът прие промяна в Закона за въвеждането на еврото, според която срокът да бъдат предоставени фирмени заявления за превалутиране на капитал от левове в евро се увеличава - до края на 2028 година. Това беше идеята на "Прогресивна България" (ПБ) - от "Демократична България" (ДБ) предлагаха изобщо да няма срок. А промените минаха за един ден в две четения.

"Това е законодателна промяна, която се налага предвид съществуващата към настоящия момент алинея в Закона за въвеждане на еврото, която създаде сериозни затруднения в работата на Търговския регистър, тъй като не е било отчетено, че реално задължаваме всички юридически лица да заявят промяна на учредителните си актове с превалутирането им, като това трябва да се случи в рамките на 12 месеца от влизане в сила на закона", каза Милен Трифонов от ПБ. И добави, че на практика срокът е 6 месеца за неработещите търговци и 9 месеца за работещите, което доведе до затрупване от заявления към Търговския регистър.

Остава обаче отворен въпросът дали изместването на срока няма пак да доведе до наплив от заявления, само че не тази година, а по-нататък.

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"Този проблем беше виден преди няколко месеца и можеше да бъде решен още тогава, на 24 юли при гласуването на Закона за държавния бюджет за 2026 г. ние направихме предложения и още тогава можеше да бъде решен", каза Надежда Йорданова от ДБ, цитирана от специализирания юридически портал "Лекс". Тя настоя въобще да няма краен срок за представяне на дружествените договори, в които капиталът е посочен в евро.

Както е известно, Агенцията по вписванията превалутира служебно капитала на всички над 936 000 търговски дружества у нас. Но от агенцията вече се оплакаха, че с очаквания наплив на годишни финансови отчети (ГФО) до края на септември ще е непосилно да се обработи всичко навреме и гладко.

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