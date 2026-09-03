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Народното събрание избира новото ръководство на НЗОК

03 септември 2026, 7:00 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Народното събрание избира новото ръководство на НЗОК

Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на Касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите пет години, предаде БНР. Още: Да се закрие ли НЗОК: Лекар в САЩ с предложение за здравна реформа, заимствана от американския модел

Кой стигна до финалния етап?

Снимка: БГНЕС

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До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран д-р Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител.

Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август.

За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури: доц. д-р Владимир Даскалов е номиниран от групата на "Прогресивна България", той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения.

Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на "Продължаваме промяната". Михайлов вече е оглавявал Здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура: Здравко Шушков, издигнат от "Прогресивна България".

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По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ.

Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат.

Очаква се парламентът да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала "Хемус" и предстоящите действия за реализацията на проекта.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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