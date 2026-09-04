Германия тайно е прехвърлила на Украйна най-новите системи за противовъздушна отбрана Skyranger 35? (ВИДЕО)

Германските зенитно-артилерийски системи Skyranger 35 отдавна са на въоръжение в украинските въоръжени сили, защитавайки украинското небе. Първото официално видео, в което е представена най-новата система, беше публикувано от 1020-и зенитно-ракетно-артилерийски полк на украинските военновъздушни сили. Това беше подчертано от експерти на Defense Express.

На кадрите се вижда самата система, както и моментът, в който тя поразява въздушна цел. Експерти отбелязаха, че самият факт на публичната демонстрация на оръжията означава, че определен брой Skyranger 35 са били прехвърлени в Украйна тайно и без излишна публичност.

„Въпреки че видеото беше публикувано днес, 3 септември, то очевидно е заснето не по-късно от март 2026 г. Това се посочва от липсата на листа по дърветата и топлите униформи, носени от зенитните артилеристи“, отбеляза Defense Express.

Според командира на Skyranger 35, с позивна Тимати, който уточни, че неговото подразделение е „едно от първите“, получило това зенитно оръдие, експертите са заключили, че Skyranger 35 не е бил сам по време на записа на видеото.

„Следователно информацията, публикувана от някои специализирани канали, проследяващи потока от отбранителна помощ от Германия към Украйна, че към лятото на 2026 г. украинските въоръжени сили все още не са получили тези системи, се оказа невярна“, се посочва в доклада.

Експерти припомниха, че Skyranger 35 е 35-милиметрова зенитно-артилерийска система, която в украинската версия е монтирана на шасито на танк Leopard 1. Според тях именно шасито е било ремонтирано и модернизирано. По-конкретно, в един от кадрите те отбелязват, че машината е била оборудвана с няколко съвременни електронни системи за управление.

„Има и кадри от бойното отделение на машината, показващи унищожаването на въздушна цел. Въпреки че тази последователност трае само няколко секунди, ясно се виждат високата скорострелност на системата и работата на цифровата система за управление на огъня с автоматично проследяване на целта“, пише Defense Express

Както отбелязаха анализатори, цели като дронове и крилати ракети се унищожават от снаряди 35x228 мм с програмируем взривател, а оръдието KDG 35 може да стреля със скорострелност до 1000 изстрела в минута. Ефективен огън може да се води на разстояние до 4000 метра.

„Като цяло се очаква Украйна да получи значителен брой от тези системи. Rheinmetall обяви през октомври 2025 г., че договорът за доставка на допълнителни Skyranger 35 на Украйна е на стойност стотици милиони евро. Междувременно Германия пази количеството и сроковете за доставка в тайна“, отбеляза Defense Express.

Skyranger 35

През юли УНИАН съобщи, че украинските въоръжени сили все още не са получили обещаните от Германия ракети Skyranger "Shah-killer", които биха могли да прехванат ракети Geran и Parcel. Тогава Defense Express припомни, че тези системи е трябвало да пристигнат до края на 2025 г., но според тях доставката така и не се е състояла.

Експертите предполагат две възможни причини за забавянето на доставките на оръжия. Първата са потенциални технологични проблеми, тъй като „противовъздушният танк“ Skyranger 35 се произвежда чрез инсталиране на модул върху шасито на ремонтирани Leopard 1. Втората, предположиха те, може да е липса на средства. Оказа се обаче, че по това време системите Skyranger вече са били в Украйна.