Върховният съд на Русия окончателно поряза партия "Яблоко" за участие в изборите

Върховният съд на Русия отказа да препрати надзорната жалба на партия „Яблоко“ за разглеждане от Президиума на съда. Жалбата, която е с обем 64 страници, беше подадена вчера, 2 септември. По този начин разглеждането ѝ във Върховния съд отне около един ден. Мотивите за отказа все още не са известни. Юристът на партията Виталий Исаков поиска от Върховния съд заверено копие от съдебния акт, приет в резултат на разглеждането на надзорната жалба.

Юристите на „Яблоко“ вече са започнали подготовката на жалба до Конституционния съд на Русия. Партията възнамерява да я подаде в най-кратки срокове.

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Припомняме, че на 10 август Върховният съд отмени регистрацията на федералния списък на „Яблоко“ за изборите за Държавната дума по иск на партията „Родина“. На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд потвърди това решение. В жалбата си „Яблоко“ посочи, че решенията на съдилищата легитимират принципа на обективното приписване, отменят презумпцията за добросъвестност и нарушават принципите на правната сигурност и пропорционалността. Според партията, подходите, създадени от Върховния съд, могат да бъдат използвани за отстраняване от изборите на други партии и кандидати и заплашват основите на избирателната система, политическата конкуренция и правото на съдебна защита.

Изборите за Държавната дума ще се проведат на 20 септември 2026 г. „Яблоко“ е единствената партия в Русия, която се явяваше под антивоенния лозунг „За мир и свобода!“.

Путин с лично решение срещу опозицията?

Според източниците на журналиста Михаил Зигар окончателното решение за изключването на партията от избирателния списък е било взето лично от диктатора Владимир Путин.

Руската Централна избирателна комисия и Генералната прокуратура подкрепиха първоначалното решение на Върховния съд за изключване на партия „Яблоко“ от изборите за Държавната дума.

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„Няма основания за отмяна на решението за изключване на партията „Яблоко“ от изборите“, заяви Сергей Сахаров, представител на Централната избирателна комисия, цитиран от руските държавни медии.

По-рано днес зам.-председателят на "Яблоко" Лев Шлосберг бе осъден на 11 години и един месец затвор заради очевидно изфабрикувани обвинения за "дискредитиране на армията" и разпространяване на "фалшиви новини": Ръцете на Путин, нейната кръв: 11 г. затвор за зам.-председател на опозицията в Русия заради публикация срещу войната.