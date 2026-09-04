Иранската икономика е пред пълен колапс, Техеран плаши с пълномащабна война

Санкциите на САЩ и блокадата върху износа на петрол оказват все по-голям натиск върху и без това крехката иранска икономика. Тези мерки прекъсват достъпа до чуждестранна валута, финансиране и ключови търговски пътища. Изнокът на ирански петрол се е сринал до около 260 000 барела на ден, в сравнение с около 1,7 милиона преди година, докато риалът се е сринал от около 1 милион на повече от 2,2 милиона за долар.

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Икономическата блокада подхранва инфлация от 69,9% и недостиг на гориво, като запасите от бензин се оценяват на едва два месеца. При средна месечна заплата от около 125 долара, която значително отстъпва от основните разходи за домакинство от около 450 долара, иранските служители предупреждават за бързо влошаваща се икономическа ситуация, предава Ройтерс.

Иран с предупреждение към САЩ

Въпреки това Иран предупреди Съединените щати, че ще предприеме мащабно нападение, ако Израел атакува възвишението Али ал-Таер в южен Ливан, където персонал на ислямската гвардия е разположен заедно с бойци на Хизбула. Израел обкръжава стратегическия рид, който той счита за ключов оперативен фокус, докато Хизбула предупреди, че щурм може да предизвика връщане към война в пълен мащаб.

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