Над 30 000 опаковки чушки от варненската „Люта Ферма” са реализирани в Kaufland само за една година

„Халапеньо“, „Кайен“ и „Български дух“ са най-търсените сортове от стопанството

Над 30 000 опаковки люти чушки от варненската „Люта Ферма“ са реализирани в магазинната мрежа на Kaufland през 2025 г. Тези данни потвърждават тенденцията за все по-нарастващия интерес както към лютивото, така и към изпробване на различни вкусове и видове.

Най-предпочитана от клиентите на Kaufland през изминалата година е известната чушка „Халапеньо“, от която са реализирани над 8000 броя в магазинната мрежа. Сортът се отличава с приятна лютивина и месеста структура, което го прави подходящ за сосове, туршии, печене, гриловане или свежа консумация.

На второ място по интерес се нарежда чушката „Кайен“, позната с високото си съдържание на витамин C и богатството си на полезни вещества. Сред най-търсените сортове е и изцяло новата родна селекция, роднина на една от най-лютивите чушки в света „Каролина рипър” - „Български дух“. Той е създаден и култивиран в България от Христо Родинов и „Люта Ферма“ и се отличава със силна лютивина и характерен цитрусов аромат. В асортимента на ритейлъра клиентите могат да открият също възстановения на пазара вид „Български морков“, „Лесковачка джинка“ и „Хабанеро“.

През 2025 г. в Kaufland са реализирани общо над 390 000 кг люти чушки от различни доставчици, както и над 130 000 броя пакетирани люти предложения. За настоящата година веригата планира ръст от над 10% както в цялата категория, така и при продуктите на „Люта Ферма“.

„Люта Ферма“ е семеен проект на Христо Родинов, който започва да колекционира люти сортове още през 2011 г. Днес фермата отглежда разнообразие от люти чушки с различен произход, вкус и степен на лютивина, като всеки сорт се отглежда отделно, за да се запазят характерът и чистотата на вкуса му.

Присъствието на „Люта Ферма“ в асортимента на Kaufland вече втора година е част от стремежа на веригата да предлага повече качествени продукти от български производители. Така клиентите имат достъп до специализирани сортове люти чушки, произведени у нас, а малките производители получават възможност да достигнат до широка клиентска мрежа в цялата страна.

Повече за историята на производството на „Люта Ферма“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката “Истории от корена” тук.