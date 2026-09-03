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Русия удари два кораба в Черно море, твърди, че са превозвали оръжие за Украйна

03 септември 2026, 21:50 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images-
Русия удари два кораба в Черно море, твърди, че са превозвали оръжие за Украйна

Руските сили удариха днес два товарни кораба в Черно море, които са превозвали оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна, посочи в изявление руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

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"Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна. През днешния ден ударни безпилотни летателни апарати са поразили в акваторията на Черно море товарен кораб с оръжие и боеприпаси, като и контейнеровоз, превозващ военнотехническо оборудване", се казва в изявлението.

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Кораби военна помощ руски удари война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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