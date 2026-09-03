Z-пропагандист с шамар за Путин: Украйна уверенно държи фронта (ВИДЕО)

Добре известният руски Z-пропагандист Михаил Звинчук, който поддържа телеграм канала "Рибар", поля с леден душ аудиторията си и директно развенча уверенията на Владимир Путин, че на фронта всичко върви като по часовник. В свое видео, отговаряйки на въпроси на зрители, Звинчук върна рязко на земята последователите си и не им спести суровата истина. Украйна уверено държи фронта и няма смисъл да се очаква срив на украинската отбрана, каза той.

Путин обещава от четири и половина години бързо превземане на целия Донбас, но това все не се случва. Ето какво поясни по този въпрос Звинчук:

"Към коя година ще освободим ДНР (т.нар. Донецка народна република) или поне Краматорск или Славянск? Вижте, имайки предвид сегашния темп на придвижване ние практически сме достигнали до Славянск, но противникът контраатакува... В Лиман са достатъчно много проблемите. Що се отнася до Краматорск - дотам ни остава още дълъг път. А битката за Константиновка продължи доста дълго време. Така че това настъпление едва ли ще отнеме по-малко от половин година. Фронтът на противника не се срива! Това е една от най-големите заблуди!

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Противникът продължава да действа агресивно, да атакува, да използва умни решения с дронове, да се адаптира... И ние воюваме по същество с нашето огледало. Противникът използва Starlink и благодарение на него поддържа по-добра комуникация от нас... Така че не си струва да се говори за скорошен срив на фронта. Дори тази година, например, контраофанзивата на украинските въоръжени сили по Каховския язовир близо до Запорожие показа това", заяви Звинчук.

Припомняме, че наскоро Путин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се проведе в Киргизстан на 31 август - 1 септември, заяви, че "врагът ще се разпадне". Но явно ще има да почака.

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