Румен Радев ще се срещне с премиера на Словакия Роберт Фицо

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България утре, 4 септември. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.
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От 10.30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ премиерът Румен Радев ще посрещне словашкия си колега. По-късно в сградата на Министерския съвет Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Около 12.00 часа двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.
Точно Фицо е един от малкото управляващи в ЕС с твърда антиукраинска позиция. Днес той пак напомни за себе си: "Виждате ли - Украйна вече се оплаква, че няма пари. Одобрен е 90 млрд. евро заем и те искат още пари". Всъщност едно от послендите искания на Киев е да се отделят пари от тези 90 млрд. евро за покупка на ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot (Пейтриът), а не за допълнително пари.
Slovak PM Robert Fico said Ukraine is "already crying that it has no money" despite approval of a €90 billion loan and is already asking for more. He said Slovakia has never been part of any financial mechanism supporting the war in Ukraine and would continue that approach. Fico… pic.twitter.com/SxmRFDQd3j— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026
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