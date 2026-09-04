Войната в Украйна:

Зеленски: Очаквам да се срещнем с пратениците на Тръмп скоро в Киев (ВИДЕО)

04 септември 2026, 0:46 часа 230 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Очаквам да се срещнем с пратениците на Тръмп скоро в Киев (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова специалните пратеници на американския държавен глава Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, да посетят Киев и да се срещнат с него. Зеленски каза това по време на традиционното си вечерно видеообръщение.

"Току-що проведох среща с екипа, ангажиран с преговорите с пратениците на президента на САЩ. Поддържаме връзка с тях практически 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, и в момента се подготвяме за срещите. Определени са предварителни дати. Очакваме пратениците на президента на САЩ тук, в Киев. Те потвърдиха, че ще имат среща в Москва и още една в Киев. Очакваме последната да се състои в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да участва активно. Готови сме да се срещнем с тях в Украйна – по подходящ и съдържателен начин", заяви Володимир Зеленски.

Още: Украйна е готова с нови средства за прехващане на руските "Шахед"-и: Зеленски обяви следващата задача

Същевременно Зеленски потвърди, че днес въоръжените сили на Русия са атакували завода на Coca-Cola с помощта на безпилотни летателни апарати. По-рано украинските медии съобщиха за удара по завода за напитки в Киевска област. Във видеообръщението президентът на Украйна определи атаката срещу завода като „ясен сигнал от Русия към Америка“. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Предприятието „Coca-Cola Beverages Ukraine“, принадлежащо на The Coca-Cola Company, се намира в селището Велика Димерка, Броварски район, Киевска област. Заводът е един от най-големите производствени комплекси на компанията в Европа. Там се произвеждат напитките „Coca-Cola“, „Fanta“, „Sprite“, „Schweppes“, „Fuze Tea“, соковете „Rich“ и енергийните напитки „Burn“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джаред Къшнър Володимир Зеленски война Украйна Стив Уиткоф
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес