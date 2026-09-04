Зеленски: Очаквам да се срещнем с пратениците на Тръмп скоро в Киев (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова специалните пратеници на американския държавен глава Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, да посетят Киев и да се срещнат с него. Зеленски каза това по време на традиционното си вечерно видеообръщение.

"Току-що проведох среща с екипа, ангажиран с преговорите с пратениците на президента на САЩ. Поддържаме връзка с тях практически 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, и в момента се подготвяме за срещите. Определени са предварителни дати. Очакваме пратениците на президента на САЩ тук, в Киев. Те потвърдиха, че ще имат среща в Москва и още една в Киев. Очакваме последната да се състои в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да участва активно. Готови сме да се срещнем с тях в Украйна – по подходящ и съдържателен начин", заяви Володимир Зеленски.

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Същевременно Зеленски потвърди, че днес въоръжените сили на Русия са атакували завода на Coca-Cola с помощта на безпилотни летателни апарати. По-рано украинските медии съобщиха за удара по завода за напитки в Киевска област. Във видеообръщението президентът на Украйна определи атаката срещу завода като „ясен сигнал от Русия към Америка“.

Предприятието „Coca-Cola Beverages Ukraine“, принадлежащо на The Coca-Cola Company, се намира в селището Велика Димерка, Броварски район, Киевска област. Заводът е един от най-големите производствени комплекси на компанията в Европа. Там се произвеждат напитките „Coca-Cola“, „Fanta“, „Sprite“, „Schweppes“, „Fuze Tea“, соковете „Rich“ и енергийните напитки „Burn“.