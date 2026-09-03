Прегърни ме точно тук и сега! Допамин за четвъртък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Момент за преградка няма как да е по-подходящ! Всъщност всеки момент е подходящ!
Ела да те прегърна! Допамин за неделя
#cat #catlovers #funnyanimals #funnyanimalvideod #animalvideos pic.twitter.com/hKgsnhlxjG— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 20, 2026
Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.
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