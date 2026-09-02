Тръмп се закани да не спира ударите срещу Иран

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели, докато американският президент Доналд Тръмп обеща още удари срещу иранската държава в отговор на ответните действия на Техеран, предаде Асошиейтед прес. Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

Ударите

„Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи“, се казва в публикация на СЕНТКОМ в социалната платформа Х, цитирана от Ройтерс.

Американските сили нанесоха удари по цели на КГИР, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи и морски средства, съобщиха военни представители.

Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания и в други държави, отбелязва АП.

Припомняме, че Ислямската революционна гвардия на Иран обяви, че е нанесла тежък ракетен удар с балистични ракети по лагер Титин, база на американските морски пехотинци близо до залива Акаба в Йордания. Според Техеран, нападението е в отговор за американска атака в Сирик, Иран, при която според тях са убити и ранени десетки цивилни.

Висшият ирански депутат Ебрахим Азизи обяви, че САЩ са поразили сватба в Кухестак, окръг Сирик, в Иран. Според него при атаката са загинали най-малко двама души, а около 50 са ранени. Броят на жертвите може да нарасне поради състоянието на някои от пострадалите. "Тези престъпления няма да останат безнаказани. Нищо няма да ги предпази от смазващата воля на въоръжените сили на Иран", закани се Азизи.

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