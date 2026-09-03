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Директор на репродуктивна клиника бе разстрелян от упор в Киев (СНИМКИ)

03 септември 2026, 18:00 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Поліція Києва
Директор на репродуктивна клиника бе разстрелян от упор в Киев (СНИМКИ)

Тази сутрин, 3 септември, неизвестен мъж е прострелял от упор директора на репродуктивна в Киев. Това е станало близо до входа на медицинското заведение. Нападателят, който все още не е задържан, е произвел повече от 20 изстрела по 71-годишния мъж, който тъкмо е излизал от колата си. Жертвата е хоспитализирана в тежко състояние, съобщиха от Националната полиция на Украйна. 

В момента тече разследване на обстоятелствата и мотива за престъплението. Образувано е наказателно дело за опит за предумишлено убийство.

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Украйна покушение Стрелба Киев опит за убийство нападение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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