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Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

03 септември 2026, 20:27 часа 905 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари, предаде Франс прес.

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„Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е“, заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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