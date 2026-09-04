"Украйна не е готова да се присъедини към ЕС": Унгарският премиер посочи причината

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че позицията на страната му не се е променила – присъединяването на Украйна към Европейския съюз трябва да се осъществи без никакви ускорени процедури, съобщава Index. Изданието съобщи, че отговаряйки на въпроси на журналисти относно подкрепата си за преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, правителственият глава е отбелязал, че е постигнато политическо споразумение за възстановяване на езиковите, образователните, културните и други права на унгарското малцинство.

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„Поискахме само това, на което всеки човек има право – възможността да използва собствения си език. Украйна се съгласи с това и прие това споразумение, което определя конкретни срокове. Все още не сме видели нищо да се е случило“, отбеляза Мадяр. Той добави, че позицията на Унгария остава непроменена: страната може да се съгласи на процес на присъединяване, основан на заслуги, без никакви изключителни процедури или ускорени процедури.

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„Украйна е страна в състояние на война и очевидно не е готова да се присъедини към ЕС, независимо колко усилено се опитват лидерите на ЕС или на държавите членки да убедят Украйна, което според мен е напълно погрешно“, изрази мнението си унгарският премиер. Той припомни, че Сърбия е започнала процеса на присъединяване преди петнадесет години, но са били отворени само два от шестте клъстера.

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Мадяр описа типичната двойна реторика спрямо дадена държава по политически причини, окачествявайки го като примамване в „меден капан“, както според него се е случило с Турция.

Присъединяването на Украйна към ЕС

По-рано посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова определи перспективите за присъединяване на Украйна към ЕС до 2030 г. като доста реалистични. Матернова отбеляза, че рамката за преговори ще изисква много промени. Тя вярва, че Украйна е готова за това. Посланикът на ЕС добави, че колко бързо ЕС и Украйна могат да завършат преговорите за присъединяване ще зависи от значителна законодателна и друга работа.

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Освен това стана ясно, че представители на ЕС са заявили пред репортери, че Украйна е внедрила само 15% от реформите, очертани в 10-точковия план, договорен през декември 2025 г. Отбелязва се, че за да се присъедини към ЕС, страната трябва да приеме хиляди европейски закони и решения и след това да осигури единодушно одобрение от съществуващите държави членки. Европейските представители смятат, че с достатъчна воля Украйна би могла да завърши техническите преговори за приблизително четири години.