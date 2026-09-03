Най-важните новини за деня: 3 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 септември 2026 г.

АНДРЕЙ ГЮРОВ С ОТГОВОРИ АКО Е ПРЕЗИДЕНТ: КАКВО ЩЕ ПРАВИ С БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ И КЪДЕ ДА СМЕ С УКРАЙНА И В ЕС

"Никога не съм имал мечта да стана президент. Не мога по никакъв начин да нарека президентската институция мечта, тя е по-скоро отговорност". Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров. По думите му, той е изградил успешна кариера в частния сектор, има чудесно семейство, но в разговори с различни хора бил убеден в крайна сметка да се кандидатира.

"КОГАТО ПЕЧЕЛИ, ПЕЧЕЛИ САМО ТОЙ. КОГАТО ГУБИ - ГУБИ ЦЕЛИЯТ НАРОД": ГЮРОВ ЗА РАДЕВ И РАЗКРИТИЯ ЗАЩО КАНДЕВ СИ ТРЪГНА ОТ МВР

"Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ" - с тези думи кандидатът за президент Андрей Гюров остро разкритикува премиерът Румен Радев, но в качеството му на президент. По думите на бившият служебен министър-председател Радев не е правил достатъчно консултации с партиите, за да се сформира правителство, а това е водело до нестабилни парламенти и поредица от избори, което в крайна сметка го довело на власт като премиер.

ИЛИЯНА ЙОТОВА ОБЯВИ КОЙ Е КАНДИДАТЪТ Й ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Илияна Йотова обяви генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като неин кандидат за вицепрезидент. Йотова съобщи с кого ще се яви на предстоящите президентски избори през октомври пред журналисти в Софийската филхармония. Президентът е гост на откриването на концертния сезон 2026/2027 на филхармонията.

ЙОТОВА, ГЮРОВ, БЪЛГАРИЯ - КЪДЕ ЗАСТАВАМЕ? ПЪЗЕЛА ПОДРЕЖДА НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

Кампанията вчера би гонга. Много зависи как щабовете на отделните кандидати ще стигнат до широките периферии. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият пиар експерт Наталия Димитрова, коментирайки участниците в кандидатпрезидентската надпревара.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПРЕДОГОВАРЯ НА ТЪМНО ИНХАУС ДОГОВОРИТЕ ЗА "ХЕМУС"

Правителството възнамерява да предоговори спорните инхаус договори за изграждането на автомагистрала "Хемус", без предварително да обявява подробности за параметрите на преговорите. Вместо това обществото ще трябва да разчита на уверенията на управляващите, че крайният резултат ще бъде "приятна изненада". Междувременно вече е готов правен анализ за рисковете пред държавата заради наследените договори, но засега няма яснота дали той ще бъде публикуван.

ДЪЛГОВЕТЕ С "БОТАШ" СА ЗАРАДИ "ТОПЛОФИКАЦИЯ": ОБЯСНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ МИНИСТЪР

Няма да се съглася, че договорът с "Боташ" е неизгоден, а замразяването е признание затова, че договорът е сключен при един обстоятелства, когато не е имало алтернатива. Това, което е признание за замразяването на договора с турската компания, е, че се е променила пазарната среда и в контекста на нормалната бизнес практика е да се даде време между дружествата и максимално да бъде използван капацитетът на договора. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред bTV. С други думи - договорът е сключен във времена, в които е трябвало да бъдат осигурени доставки с мисъл, че може да се стигне до ситуация да няма откъде да дойдат доставки, а не във времена, в които има много източници и можеш по-лесно да се бориш за по-ниска цена - Още: Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

УПРАВЛЯВАЩИТЕ САМИ СИ ИЗБРАХА НОВИЯ УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Народното събрание избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която ежегодно разпределя над 5,2 млрд. евро за финансиране на здравната система. Кандидатурата му беше подкрепена единствено от депутатите на "Прогресивна България", които го издигнаха.

ТЕМАТА ЗА "ЕВРОВИЗИЯ" ЗА МЕН E ТЕМА ЗА БЪЛГАРИЯ: ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ЕКСКЛУЗИВНО В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Не сме близо до изпълнение на предизборните обещания за велоалеите. В следващите месеци обаче това ще се случи. В тази област аз приемам критика и знам, че има още какво да се направи.

"НЕ Е ПОСТЪПВАЛО ОФИЦИАЛНО": ДЕПУТАТ ОТ ПБ СЛЕД ИСКАНЕТО НА МИЦКОСКИ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ НА БАЩАТА НА ИВА МИХАЙЛОВА (ВИДЕО)

"От външно министерство и колегите в посолството в Скопие казаха, че до момента при тях не е достигала подобна информация. Предстои в следващите дни да се излезе с официално становище по тази тема", каза за Actualno.com народният представител от "Прогресивна България" и член на Комисията за българите в чужбина в 52-ото Народно събрание Иван Голомеев във връзка с призива на македонския премиер Християн Мицкоски за екстрадиция на бащата на Ива Михайлова - Симеон, тъй като имал 12-годишна присъда в югозападната ни съседка.

ПРЕМАХВАНЕТО НА "БАБА АЛИНО" СТЪПКА ПО СТЪПКА: ЗАМ.-КМЕТ ОБЯСНИ КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ

Има няколко стъпки по затваряне на комплекса "Баба Алино". Предприети са мерки за спиране на електрозахранването. Намерението на администрацията на Общна Варна е, когато бъде спряно захранването с ток, да бъдат запечатани сградите и да няма достъп до тях физически. Още тази седмица ВиК и Енерго-Про ще приключат с електрозахранването и сградите ще бъдат запечатани. Това заяви заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов пред bTV. Още: Корпорация "КУБ" реагира, след като министър и кмет заговориха за спиране на тока и водата в Баба Алино

КРИТИЧНА СИСТЕМА ОЩЕ ЛИПСВА НА НАШИТЕ F-16. СКАНДАЛЪТ С ПИЛОТА, ИЗБУХНАЛ СРЕЩУ РАДЕВ, НЕ СТИХВА

Нашите F-16 Block 70 летят активно, имаме към 700 часа нальот. Сега имаме 8 подготвени пилоти да летят с тези изтребители, до края на годината ще са 11, а към април догодина ще са 15. Имаме два договора за обучение на 32 пилоти – за общо 16 изтребители (сред тях има и учебни). Това заяви командващният ВВС генерал-майор Николай Русев. Той беше категоричен – закъснението на вторите 8 изтребителя не зависи от нас, но се прави всичко възможно и от САЩ, и от Lockheed Martin това да бъде компенсирано. Има много поръчки за този самолет и явно управата на завода е надценила възможностите, уточни той.

ТРЪМП Е НЕЛЕП КАТО ПУТИН ЗА УКРАЙНА. В МОСКОВСКА ОБЛАСТ И СОЧИ ПАК ГОРИ И ПУШИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да спрат тази глупава война. Продължаваме. Спрях 8 войни – 8. За някои от тях се смяташе, че ще е по-трудно да бъдат спрени от тази. Но тази огромна вражда между двамата президенти ...". С тези думи, които вече са чувани многократно, американският президент Доналд Тръмп отново даде заявка, че не прави нищо съществено да спре войната в Украйна – при положение, че в предизборната си кампания за втори мандат в Белия дом се скъсваше да уверява как ще спре тази война за 24 часа.

"ВСИЧКО Е БЕЗОПАСНО": СЪВЕТНИК НА ПУТИН ЗА РУСКИТЕ ЛЕТИЩА ПРИ НАД 120 ОТМЕНЕНИ ПОЛЕТА

"Взехме максимални мерки, за да гарантираме безопасността на нашите граждани. И нашето въздушно пространство, уверен съм, е безопасно". Това каза Антон Кобяков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, коментирайки предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че става много опасно да се лети в Русия. Изявлението на Кобяков беше направено в кулоарите на Източния икономически форум, който се провежда в момента във Владивосток. Там дойде и Путин.

ВОЙНАТА НА ТРЪМП ТЕСТВА КЛУБА ЗА СИГУРНОСТ НА СИ И ПУТИН

Засилващата се икономическа кампания на президента Доналд Тръмп срещу Иран поставя на изпитание границите на съюза за сигурност, който Си Дзинпин и Владимир Путин разширяват от години като противовес на американската мощ.