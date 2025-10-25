Германска фирма яхна вълната и превърна в луда реклама обира в Лувъра (СНИМКА)

Подемникът, използван от крадците, които преди дни изнесоха безценни бижута от Лувъра при дръзкия си обир, е произведен от немска компания. Собствениците на компанията, научавайки новината, не загубиха самообладание и с находчивост и хумор успяха да извлекат от нея максималното, превръщайки инцидента в мощен рекламен трик.

Компанията "Böcker Maschinenwerke" се управлява от Юлия Шарвац и съпругът й Александър Бьокер от Северен Рейн-Вестфалия. Новината за обира те научили докато прекарвали спокоен неделен следобед на дивана в хола си. Двамата с изумление разпознали стълбата, с която крадците са напуснали залите на музея, като произведена от тяхната фирма.

Юлия Шарвац разказва пред Bild, че след като се уверили, че никой не е пострадал при кражбата, двамата със съпруга й решили да отреагират с хумор на ситуацията. Те публикували в социалните мрежи снимката с подемника пред Лувъра и надпис: "Бьокер е моят път към върха. Когато нещата трябва да се свършат бързо."

И добавили: "Когато трябва да се движите бързо, Бьокер транспортира вашите съкровища с тегло до 400 кг със скорост от 42 метра в минута, почти безшумно."

Хуморът бе оценен подобаващо от последователите им в социалните мрежи и от клиентите им.

❗️⚠️🇫🇷 - The Louvre Museum in Paris suffered a brazen daylight heist on Sunday, where thieves stole jewelry valued at $102 million (88 million euros) in just seven minutes.



Four suspects from an organized crime group used a truck's extendable ladder to access the Apollo… pic.twitter.com/ytxUiJF676 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 21, 2025