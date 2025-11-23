Заради катастрофа: Затруднено движение по АМ "Хемус"

Катастрофа временно ограничава движението в изпреварващата лента на автомагистрала "Хемус" при км 45 в посока Варна, съобщиха от пресцентъра на Агенцията "Пътна инфраструктура".
Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция.
По данни на МВР от началото на месеца в страната са станали най 350 пътнотранспортни произшествия.
