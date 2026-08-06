Войната в Украйна:

Глобален проблем: Тийнейджъри организират състезания по жестокост срещу момичета

06 август 2026, 16:32 часа 2049 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Глобален проблем: Тийнейджъри организират състезания по жестокост срещу момичета

Правоприлагащите органи във Великобритания, САЩ, Австралия и няколко европейски страни предупредиха за нарастване на броя на затворените общности през последните години. Техните членове – предимно тийнейджъри – координират тормоз, сексуално насилие, изнудване и малтретиране на момичета чрез популярни социални медии и приложения за съобщения. Ситуацията е особено тревожна във Великобритания. Според Националната агенция за борба с престъпността броят на сигналите за подобни престъпления, извършени от подрастващи, мотивирани от женомразство, се е увеличил шест пъти между 2022 и 2024 г.

Разследват учител в германска детска градина за сексуални посегателства върху 6 деца

Заплахи

Разследващите са документирали случаи, в които 11-годишни момичета са били заплашвани от разправа с тях, по-малките им братя и сестри или домашни любимци, а някои жертви са били доведени до самоубийство.

Подобни престъпления се разследват и в САЩ. Там действа международната мрежа „764“, чиито членове използват TikTok, Instagram*, Discord и игрални платформи, за да намерят уязвими момичета, да спечелят доверието им и след това да ги изнудват с интимни материали и да ги принудят да се съобразяват с опасни искания. Само през 2025 г. ФБР е провело най-малко 250 разследвания, свързани с дейността на тази група.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нови правила променят заснемането на жените в спорта

В един от случаите 18-годишен член на мрежата се е запознал с 13-годишно момиче онлайн, завел я е в мотел, подложил я е на сексуално насилие и се е опитал да я принуди да се самоубие.

Австралия

Австралийските власти също регистрират увеличение на подобни престъпления. Между юли 2024 г. и юни 2025 г. местният Център за борба с експлоатацията на деца е получил над 82 000 сигнала за онлайн сексуален тормоз над непълнолетни. Най-честите жертви са тийнейджърки, които са примамвани в така наречената „садистична онлайн експлоатация“. Подобни разследвания са проведени и в Германия, Швеция, Норвегия и Холандия. Русия не поддържа отделна статистика за подобни престъпления.

Още: Англия и Уелс ожесточават наказанието за насилие над жени

Състезания по жестокост

Според разследванията подобни общности обединяват тийнейджъри, които се състезават помежду си в жестокост и използват насилие за популярност в рамките на групата. Те действат в Telegram, Discord, Roblox, TikTok, Instagram и други популярни мрежи. Жертвите най-често са момичета с депресия, тревожни разстройства или други психологически проблеми: първоначално насилниците изграждат доверителни отношения с тях, но след това преминават към заплахи, изнудване и принуда.

Последиците са за всички. От насилието над жени и деца страда цялото общество

Както „Гласная“ съобщи по-рано, през 2026 г. експерти на ООН Жени за първи път обърнаха внимание на проблема и издадоха специални препоръки за родителите. Те предупреждават, че алгоритмите на социалните медии могат бързо да примамят тийнейджърите в женомразни общности: първо на детето се показват видеоклипове за спорт, връзки или самоусъвършенстване и по-малко от половин час по-късно то започва да препоръчва съдържание, което оправдава мъжкото господство над жените и обвинява феминизма за всички житейски неуспехи.

Мащабно разследване: Френският певец Патрик Брюел е обвинен в изнасилване и сексуално насилие

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
насилие сексуално насилие сексуално насилие деца
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес