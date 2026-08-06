Глобален проблем: Тийнейджъри организират състезания по жестокост срещу момичета

Правоприлагащите органи във Великобритания, САЩ, Австралия и няколко европейски страни предупредиха за нарастване на броя на затворените общности през последните години. Техните членове – предимно тийнейджъри – координират тормоз, сексуално насилие, изнудване и малтретиране на момичета чрез популярни социални медии и приложения за съобщения. Ситуацията е особено тревожна във Великобритания. Според Националната агенция за борба с престъпността броят на сигналите за подобни престъпления, извършени от подрастващи, мотивирани от женомразство, се е увеличил шест пъти между 2022 и 2024 г.

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Заплахи

Разследващите са документирали случаи, в които 11-годишни момичета са били заплашвани от разправа с тях, по-малките им братя и сестри или домашни любимци, а някои жертви са били доведени до самоубийство.

Подобни престъпления се разследват и в САЩ. Там действа международната мрежа „764“, чиито членове използват TikTok, Instagram*, Discord и игрални платформи, за да намерят уязвими момичета, да спечелят доверието им и след това да ги изнудват с интимни материали и да ги принудят да се съобразяват с опасни искания. Само през 2025 г. ФБР е провело най-малко 250 разследвания, свързани с дейността на тази група.

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В един от случаите 18-годишен член на мрежата се е запознал с 13-годишно момиче онлайн, завел я е в мотел, подложил я е на сексуално насилие и се е опитал да я принуди да се самоубие.

Австралия

Австралийските власти също регистрират увеличение на подобни престъпления. Между юли 2024 г. и юни 2025 г. местният Център за борба с експлоатацията на деца е получил над 82 000 сигнала за онлайн сексуален тормоз над непълнолетни. Най-честите жертви са тийнейджърки, които са примамвани в така наречената „садистична онлайн експлоатация“. Подобни разследвания са проведени и в Германия, Швеция, Норвегия и Холандия. Русия не поддържа отделна статистика за подобни престъпления.

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Състезания по жестокост

Според разследванията подобни общности обединяват тийнейджъри, които се състезават помежду си в жестокост и използват насилие за популярност в рамките на групата. Те действат в Telegram, Discord, Roblox, TikTok, Instagram и други популярни мрежи. Жертвите най-често са момичета с депресия, тревожни разстройства или други психологически проблеми: първоначално насилниците изграждат доверителни отношения с тях, но след това преминават към заплахи, изнудване и принуда.

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Както „Гласная“ съобщи по-рано, през 2026 г. експерти на ООН Жени за първи път обърнаха внимание на проблема и издадоха специални препоръки за родителите. Те предупреждават, че алгоритмите на социалните медии могат бързо да примамят тийнейджърите в женомразни общности: първо на детето се показват видеоклипове за спорт, връзки или самоусъвършенстване и по-малко от половин час по-късно то започва да препоръчва съдържание, което оправдава мъжкото господство над жените и обвинява феминизма за всички житейски неуспехи.

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