Радев пак се похвали, че е изгонил олигархията. Този път от политическата власт

Премиерът Румен Радев обяви пред представители на американския бизнес, че правителството е изпълнило първата си стъпка по разграждането на олигархичния модел. Той говори по време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара (АТК) в България в "Гранд Хотел Милениум София".

"Олигархията вече не диктува по телефона на правителството", заяви Радев, като посочи, че кабинетът е отстранил олигархията от политическата власт.

"Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт", каза премиерът, но уточни, че това е само началото. Още: Заради полетите на Пеевски: Радев иска отзоваване на посланика ни в ОАЕ

По думите му борбата с олигархичния модел продължава, като сред следващите цели на кабинета са прекратяването на достъпа до публичен ресурс и отмяната на "порочни обществени поръчки".

Радев свърза промяната в управленския модел и с икономическите амбиции на правителството. Според него страната трябва да премине от модел, основан на потребление и ниски възнаграждения, към икономика с висока производителност, основана на знания, по-висока конкурентоспособност и активно привличане на инвестиции.

"Само в изчистена от корупция среда страната ще може да постигне ускорен икономически ръст", заяви премиерът.

"При успех ще увеличим размера на брутния вътрешен продукт и ще изведем икономиката на страната в друга орбита", каза още той. Още: "Нищо подобно": Радев отрече да заменя един олигархичен модел с друг

Пред представителите на американския бизнес Радев отправи призив за повече инвестиции от САЩ в България. Той посочи енергетиката като една от сферите с потенциал за по-тясно сътрудничество.

"Време е в България да дойдат американски инвестиции, имаме всички предпоставки", заяви премиерът.

По думите му България има възможност да увеличи преноса на американски втечнен природен газ към Централна и Източна Европа. Радев посочи, че страната разполага с необходимата мрежа и достъп до два терминала в Гърция и пет в Турция.

Той каза още, че Европа трябва да преговаря със САЩ като единен пазар, за да постигне по-добри условия и по-ниски цени на природния газ. Още: Красиви, добре въоръжени и да знаят английски: Радев каза какви полицаи иска

Радев определи САЩ като ключов стратегически партньор на България и посочи, че двустранният стокообмен е нараснал с 40% през миналата година. Като примери за развитието на отношенията той посочи големите проекти и доставки в областите на отбраната и енергетиката.

Премиерът акцентира и върху развитието на батериите за съхранение на енергия, което според него е извело България на лидерски позиции в Европа. Той посочи бързото присъединяване към електроразпределителната мрежа като един от факторите, които привличат инвеститори.

Според Радев стратегическа роля за икономическия растеж има и развитието на инфраструктурата. Той съобщи, че приключва обсъждането на законодателството за публично-частното партньорство и заяви намерение стратегически инфраструктурни проекти да бъдат изграждани чрез концесии и ПЧП.

"Ще се стремим да набираме финансиране от капиталови пазари, от фондове, така че да включим частния капитал и неговата инициатива", каза премиерът. Още: Без политически чадър и без компромиси: Радев с призив към МВР преди президентските избори

Той обвърза подобряването на транспортната и икономическата свързаност с развитието на регионите, намаляването на регионалните дисбаланси и демографските проблеми.

Радев подчерта и ролята на външната политика за реализацията на инфраструктурните проекти. По думите му правителството вече не разглежда стратегическата инфраструктура само в национален контекст, а я свързва с европейски и трансконтинентални коридори.

"България трябва най-сетне да се възползва истински от своето географско положение", заяви той.

Премиерът засегна и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, като постави акцент не толкова върху привлеченото финансиране, колкото върху реализацията на заложените реформи. Още: Радев, след като обяви руски олигарси за национален интерес: "Нито сме в периферията на ЕС, нито в изолация" (ВИДЕО)

Според Радев промяната на икономическия модел може да бъде постигната само чрез тясно сътрудничество между държавата и бизнеса.