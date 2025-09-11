Войната в Украйна:

Глобиха президента на Хърватия

11 септември 2025, 17:44 часа 264 прочитания 0 коментара
Глобиха президента на Хърватия

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович беше глобен с 530 евро днес за това, че не е предоставил точна информация за доходите на съпругата си в декларацията си за имущество, съобщи хърватската медия "Индекс".  

Комисията по конфликт на интереси взе решението след преглед на картата на Миланович от 2023 г., която той е представил през февруари миналата година. В нея той е заявил, че съпругата му Саня получава средно по 1292 евро на месец от Медицинския факултет в Загреб.

Според Данъчната администрация обаче, Саня Миланович е получила общо 19 624 евро от Медицинския факултет през 2023 г., което е средно 1635 евро на месец. Освен това, през същата година тя е получила още 796 евро от Хърватския институт за обществено здраве, което не е посочено в имуществената карта. ОЩЕ: След риболов с Ди Ванс: Глоба грози британския външен министър (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
глоба Хърватия Зоран Миланович информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес