Глобиха президента на Хърватия

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович беше глобен с 530 евро днес за това, че не е предоставил точна информация за доходите на съпругата си в декларацията си за имущество, съобщи хърватската медия "Индекс".

Комисията по конфликт на интереси взе решението след преглед на картата на Миланович от 2023 г., която той е представил през февруари миналата година. В нея той е заявил, че съпругата му Саня получава средно по 1292 евро на месец от Медицинския факултет в Загреб.

Според Данъчната администрация обаче, Саня Миланович е получила общо 19 624 евро от Медицинския факултет през 2023 г., което е средно 1635 евро на месец. Освен това, през същата година тя е получила още 796 евро от Хърватския институт за обществено здраве, което не е посочено в имуществената карта.