Голям горски пожар бушува в руския Краснодарски край (ВИДЕО)

Площта на пожара е 50 000 квадратни метра, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. В гасенето му участват 195 души и 45 единици техника. Според ТАСС площта на пожара е 30 000 квадратни метра, а в гасенето му участват 400 души. Силният вятър допринася за бързото разпространение на пожара.

A large fire is reported in the area of Gelendzhik



The area of the fire is 50 thousand square meters, reported in the Ministry of Emergency Situations. The strong wind contributes to the rapid spread of the fire. 195 people and 45 units of equipment are involved in extinguishing… pic.twitter.com/pbuCvq4LON