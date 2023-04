Голям пожар в Хамбург, предупредиха за опасност от обгазяване (ВИДЕО)

В официално предупреждение пожарът и облакът дим бяха класифицирани като „изключително опасни”.

Жителите в обширен район в североизточната част на Хамбург бяха призовани да държат прозорците и вратите затворени и да се пазят от дима.

Deutsche Bahn съобщи, че заради пожара се е наложило да бъде затворена железопътната линия между Хамбург и Бухен.

In the industrial district of #Rothenburgsort in the #German city of #Hamburg there was a massive fire in a warehouse.



Presumably, chemicals had been stored there. The fire department warns the city's population about the toxic smoke. pic.twitter.com/JZ1sismGR1