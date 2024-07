Гори готическата катедрала във френския град Руан (ВИДЕО)

Готическата катедрала във френския град Руан се запали, съобщава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на кмета в социалната мрежа "Х".

Хората, които са се намирали в нея, са били евакуирани. На мястото са пристигнали екипи на спешните служби и полиция.

Катедралата е рисувана няколко пъти от импресиониста Клод Моне през 19-и век. Те определяна като една от най-красивите във Франция.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France



This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.



The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw