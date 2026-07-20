Великобритания официално има нов премиер: Обещанията на Анди Бърнам (ВИДЕО)

Анди Бърнам е новият министър-председател на Обединеното кралство, след като крал Чарлз III го покани в Бъкингамския дворец да сформира правителство на 20 юли. Бившият кмет на Манчестър и депутат от Мейкърфийлд, който преди дни беше утвърден за лидер на управляващата Лейбъристка партия, сменя Киър Стармър на "Даунинг Стрийт" и става петият премиер на Великобритания за четири години. По-рано Стармър официално подаде оставка, като в последната си реч днес заяви, че си тръгва „с достойнство“ и „с усмивка“.

По-късно на 20 юли новият министър-председател ще започне да назначава и уволнява министри.

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🚨 WATCH: Andy Burnham arrives at Buckingham Palace to be appointed Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/0N5JeCfeXE — Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026

Andy Burnham becomes the Prime Minister of the United Kingdom. pic.twitter.com/tbSSltzg0M — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

Какво обещава Анди Бърнам?

След утвърждаването си като лидер на Лейбъристите Бърнам обеща да направи пет неща:

Да изгради „единен екип на Лейбъристите“: Осъждайки историята на вътрешните борби в партията, Бърнам заяви, че фрагментирането „измъчва“ Лейбъристите, като добави, че една разделена партия не може да „победи новата десница във Великобритания, ако се борим помежду си“.

Нов тип политика: Твърдейки, че обществото крещи за промяна в политиката, Бърнам каза, че избирателите са разочаровани. Той добави, че е спечелил подкрепа на частичните избори в Мейкърфийлд, защото е бил честен относно необходимостта от нова политика, но добави: „Това е последният ни шанс за промяна".

Снимка: Getty Images

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Уточняване на политическата ориентация на партията: Макар Бърнам да заяви, че ще работи с други партии, той добави, че Лейбъристката партия вече ще бъде „смело и уверено себе си“, вместо да възприема политиката на други формации.

Лидер за цялото Обединено кралство: Бърнам обеща, че ще бъде „лидер за севера, юга, изтока, запада, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия“. Той се ангажира да обедини страната около обща кауза.

Децентрализация: Потвърждавайки предишния си ангажимент за децентрализация на управлението, Бърнам заяви, че иска да върне властта на регионите в цялата страна.

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Имаше и няколко намека за политиките, които Лейбъристката партия под ръководството на Бърнам би приела - новият лидер обеща нови общински жилища, съживяване на търговските улици и подобрения в образованието. Заговори и за евентуално намаляване на данъка върху доходите.

Новият премиер ще обяви "10-годишен план за Великобритания", като ще подчертае, че необходимите реформи "не могат да бъдат осъществени за една нощ". В интервю за вестник "Таймс" преди официалното си встъпване в длъжност лидерът на Лейбъристката партия заяви, че иска да покаже на обществото правилната посока и че възнамерява "да прави нещата по различен начин".

Снимка: Getty Images

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Бърнам смята, че през последните 40 години политиците са "загубили контрол". Според него обещанието му да сложи край на "40 години неолиберализъм" означава не само по-голям контрол върху цените на комуналните услуги, но и по-строг контрол върху публичните разходи.

Попитан дали заявката му да бъде премиер на всички британци означава, че е готов да работи с лидери на други партии, Бърнам отговори, че ще търси общ език с всеки. Той посочи, че лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок е "много по-способна" от някои от своите предшественици, а за Найджъл Фарадж отбеляза, че не може да се отрекат уменията му да общува с хората.

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