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Украйна се хвали с поразен център на ФСБ със 100 окупатори вътре (ВИДЕО)

20 юли 2026, 15:11 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikimedia/Andrey Stenin Андрей Стенин
Украйна се хвали с поразен център на ФСБ със 100 окупатори вътре (ВИДЕО)

Силите от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удар по координационен център и база за разполагане на офицери от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), намиращи се в пансион в окупираната Херсонска област. Според предварителни оценки в координационния център вероятно са били разположени около 100 руски военнослужещи, твърдят от пресслужбата на СБУ на 20 юли.

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СБУ: В базата е имало десетки превозни средства и въоръжена охрана

Разследващите органи на СБУ също така потвърдиха, че на територията са се намирали над 70 превозни средства, имало е въоръжена охрана, били са разположени контролно-пропускателни пунктове, а също така са били изградени бариери и подземни укрития.

Съобщава се, че по време на специалната операция 13 дрона на СБУ са нанесли удари по мястото за разполагане на ФСБ. Ударът е предизвикал масивен пожар, твърди украинската служба.

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„СБУ продължава да изпълнява задачите, поставени от украинския президент Володимир Зеленски, за намаляване на военния и икономическия потенциал на държавата агресор. Такива специални операции нанасят значителни загуби на врага във временно окупираните територии, нарушават системите за командване и управление, принуждават руснаците да прегрупират допълнителни сили за защита на собствените си обекти и значително затрудняват логистиката и подкрепата за подразделенията на ФСБ“, се посочва в изявлението.

Коментар от Русия на този етап няма.

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Димитър Радев
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