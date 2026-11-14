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Горят ярко резервоари за петрол и руско военно летище: ВСУ с нови атаки

14 ноември 2026, 15:27 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Горят ярко резервоари за петрол и руско военно летище: ВСУ с нови атаки

На 13 ноември украински далекобойни дронове са поразили успешно резервоари с петрол на производствена станция "Самара" край село Просвет в Самарска област, Русия. Там се обработва петрол, използван за производството на експортния клас суров петрол "Уралс". Информацията днес по обяд потвърдиха от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). В операцията е участвало специализираното звено "Алфа" на СБУ. 

Ударено е било също така военното летище "Липецк-2" в Липецка област, потвърдиха от Генералния щаб на ВСУ. Там са били поразени хангар, използван за съхранение на специализирано оборудване за поддръжка на самолети, резервоар за авиационно гориво и централният команден и контролен център на летището.

Станция "Самара" получава петрол от Татарстан, Западен Сибир и други руски региони чрез магистрални тръбопроводи. В "Самара" той се смесва, за да образува петрола за износ "Уралс" - той представлява около 50% от руския износ на петрол.

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Самара война Украйна петролно депо руско военно летище руски рафинерии
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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