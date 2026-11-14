Две титли за "детето чудо" на България и още 20 медала от Европейското по кикбокс

Силното представяне на българските състезатели на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие, Република Северна Македония, продължава. Националите добавиха още четири златни и два сребърни медала към актива си от шампионата. Още двама българи пък достигнаха до финалите в стил К1. Така към този момент страната ни вече има 6 златни, 5 сребърни и 11 бронзови отличия.

България с 22 медала от Европейското по кикбокс в Скопие

"Детето чудо" на българските бойни спортове Калина Бояджиева остана непобедено в Скопие. Представителката на клуб "Масару" добави още една европейска титла към колекцията си. Тя спечели по категоричен начин финала в категория +70 килограма при жените в стил лайт контакт срещу Сташа Липник (Словения). Така Бояджиева си тръгва от Скопие с две златни отличия след успеха ѝ в същата категория на стил пойнт файтинг.

ОЩЕ: Между елитния спорт и висшето образование: Талантлив българин постигна голям успех в кикбокса!

Една от големите сензации на първенството поднесе Анелия Тодорова. Тя триумфира в категория до 50 килограма на стил лайт контакт. Във финала състезателката на клуб "Стар Тийм" победи изключително опитната словенка Тира Барада, която в продължение на няколко години не познаваше вкуса на поражението на големи първенства. Катрин Гемкова донесе трети златен медал за България в поредния ден на турнира. Състезателката на клуб "Хоук" е новата европейска шампионка в категория до 65 килограма на стил кик лайт, след като опонентката ѝ във финала Паола Матич (Хърватия) не излезе на татамито.

Категорична победа и за Христина Андонова в категория до 65 килограма в стил пойнт файтинг. Представителката на клуб "Масару" заслужи шампионското звание с успех над германката Андония Ландек. Мартин П. Димитров от клуб "Хоук" беше на секунди от успех във финала на категория до 94 килограма в стил кик лайт. Българинът водеше битката срещу Еман Пездерович (Хърватия), но силно кръвотечение от носа на родния представител доведе до прекратяване на срещата. Със сребърен медал в категория до 60 килограма на стил пойнт файтинг се окичи Александра Георгиева от клуб "Стар тийм", която отстъпи в оспорван финал срещу италианката Франческа Чечи.

Още двама българи ще атакуват европейския връх в стил К1. След Али Юзеир към финалите в своите категории продължават Диян Димитров и Атанас Атанасов. Димитров нокаутира опонента си от Германия Лукаш Шелавски и ще спори за титлата в категория до 67 килограма срещу чеха Лукас Худлер. При 71-килограмовите Атанас Атанасов победи хърватина Андрей Кедвешн и ще се изправи за златото в битка срещу Фуркан Арда от Турция. / БТА

ОЩЕ: Огромен успех за България! 60 медала и 9 титли от Световното първенство по кикбокс