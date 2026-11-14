Онлайн тест за оценка на риска от диабет, препоръчан от водещи лекари: Има ли опасност да развиете заболяването?

Има ли риск вие или някой от вашите близки да развие диабет тип 2?

Можете да проверите - само за няколко минути с помощта на специален въпросник. Той беше препоръчан от водещи български специалисти по ендокринология – проф. Цветалина Танкова, доц. Невена Чакърова, доц. Румяна Димова и доц. Александър Шинков. И макар да не поставя диагноза, тестът е показателен за опасността да развието заболяването.

Нужно е само да отговорите на няколко въпроса.

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За рисковете от диабет специалистите говориха по време на панелна дискусия на тема "Предиабетът: Време за действие", който се проведе от Българското дружество по ендокринология, с подкрепата на Мерк България ЕАД, в навечерието на Световния ден на диабета, 14-ти ноември.

Лекарите обсъдиха мащабите на проблема, рисковете за здравето и възможностите за ранна превенция, а актрисата и певица Милица Гладнишка представи въпросите на широката общественост. Ето какво споделиха:

Предиабетът: 40% от хората дори не знаят, че го имат

Един от най-тревожните факти, представени по време на дискусията, е, че около 40% от хората с предиабет дори не подозират за състоянието си. Това посочи проф. Цветалина Танкова, която обърна внимание и на мащабите на проблема у нас.

Проф. Танкова сподели още, че около 850 000 души в българия са с диабет тип 1 и тип 2 според данни от националната здравна информационна система (НЗИС). А това ни поставя в особено тревожна картина на бъдещето, тъй като до 70% от хората с предиабет са застрашени от това да развият диабет тип 2, ако не вземат мерки.

От ляво надясно: доц. д-р Невена Чакърова; чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова; доц. д-р Александър Шинков, председател на Българското дружество по ендокринология; доц. д-р Румяна Димова.

Перспективата изобщо е за сериозно увеличение на случаите на заболяването както у нас, така и по света. "Очаква се след по-малко от 25 години пациентите със захарен диабет тип 2 да станат над 850 милиона по света", каза още проф. Танкова.

Сигналните лампи: За какво да внимаваме

Но какво всъщност представлява предиабетът? Това е състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не са достигнали стойностите, при които се диагностицира диабет. Предиабетът е и състояние на повишен сърдечносъдов риск. Това обаче е етап, в който състоянието може да бъде овладяно и стойностите на кръвната захар да се върнат в нормални граници. Именно затова специалистите го определят като ключов момент, или по-скоро фаза, в който трябва да се предприемат действия, преди да се стигне до развитие на заболяването.

Кога обаче трябва да светнат първите "сигнални лампи"? Един от важните рискови фактори е наднорменото тегло.

Един бърз ориентир, на който можем да обърнем внимание, е съотношението между обиколката на талията и ръста, заяви доц. Румяна Димова. Стойности от 0,5 нагоре са сигнал за повишен риск, тъй като могат да подсказват натрупване на излишни мазнини в коремната област, включително около вътрешните органи – т.нар. висцерални мазнини. (Например, ако сте високи 180 см, обиколката на талията ви е препоръчително да бъде под 90 см. При ръст 170 см тази граница е 85 см. Стойностите над тези граници могат да бъдат сигнал за натрупване на излишни мазнини в коремната област и повишен риск за здравето, бел. ред.)

Ключов ориентир е и индексът на телесна маса (ИТМ) - при стойности от 25 до 29,9 говорим за наднормено тегло, а при 30 и нагоре – за затлъстяване.

Тези показатели сами по себе си не означават, че човек има предиабет, но са достатъчна причина да обърне повече внимание на здравето си и при необходимост да обсъди риска с лекар.

Храната е лекарство. Движението – също

Около едно просто и ясно послание се обединиха специалистите по време на дискусията – храненето и физическата активност са сред най-важните средства за намаляване на риска от диабет тип 2. И често са необходими най-вече малки, но постоянни стъпки в ежедневието.

Препоръката е за поне 150 минути умерена физическа активност седмично – например 30 минути бързо ходене пет дни в седмицата. Не по-малко важно е и храненето – повече зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни, по-малко подсладени напитки и сладкиши и изграждане на навици, които помагат за поддържането на здравословно тегло, казаха още лекарите.

Експертите обърнаха внимание и на средата, в която живеем. Заседналото ежедневие, нездравословните хранителни навици и социално-икономическите условия могат да затруднят поддържането на здравословен лайфстайл. Това е особено важно за България, където сърдечно-съдовите заболявания остават сериозен здравен проблем, а затлъстяването е един от общите рискови фактори за тях и за развитието на диабет тип 2.

Припомняме още веднъж, че тестът е възможност да проверите нивото на риск. Може да отговорите на въпросника тук.