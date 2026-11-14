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665 милиона евро помощ и удар по руския петрол: Зеленски се завърна с ключови договорки преди зимата

14 ноември 2026, 14:55 часа 997 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
665 милиона евро помощ и удар по руския петрол: Зеленски се завърна с ключови договорки преди зимата

Върнахме се у дома с конкретни резултати след интензивни посещения в Дания и Ирландия. Това обяви в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Сред резултатите са нов пакет за отбрана на стойност 645 милиона евро и енергиен пакет за 20 милиона евро от Дания, както и нови санкции от страна на Обединеното кралство срещу руския петролен сектор.

Зеленски посети Дания на 10–11 ноември, а след това и Ирландия на 11–12 ноември. В Дъблин той взе участие в 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност. 

"Заедно с екипа проведохме много срещи. Разговаряхме с всички европейски партньори за това как да ни помогнат да преживеем тази зима. Обсъдихме какво може да направи всеки, за да засили противовъздушната отбрана, да подкрепи енергийния сектор и железниците. Важно е нашите партньори да ни чуят. 

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Работим с Европейския съюз, за ​​да затворим останалите два клъстера от преговорите до края на годината и да ускорим следващите ни стъпки през следващата година. Разговаряхме за това с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Проведохме и важни разговори с министър-председателите на Ирландия, Полша, Италия, Чехия, както и с президента на Литва. В Дъблин се проведоха и срещи за сближаване на мира – със Стив Виткоф и Джаред Кушнер", обяви президентът.

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Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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