665 милиона евро помощ и удар по руския петрол: Зеленски се завърна с ключови договорки преди зимата

Върнахме се у дома с конкретни резултати след интензивни посещения в Дания и Ирландия. Това обяви в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Сред резултатите са нов пакет за отбрана на стойност 645 милиона евро и енергиен пакет за 20 милиона евро от Дания, както и нови санкции от страна на Обединеното кралство срещу руския петролен сектор.

Зеленски посети Дания на 10–11 ноември, а след това и Ирландия на 11–12 ноември. В Дъблин той взе участие в 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност.

"Заедно с екипа проведохме много срещи. Разговаряхме с всички европейски партньори за това как да ни помогнат да преживеем тази зима. Обсъдихме какво може да направи всеки, за да засили противовъздушната отбрана, да подкрепи енергийния сектор и железниците. Важно е нашите партньори да ни чуят.

Още: Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Владимир Путин?

Работим с Европейския съюз, за ​​да затворим останалите два клъстера от преговорите до края на годината и да ускорим следващите ни стъпки през следващата година. Разговаряхме за това с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Проведохме и важни разговори с министър-председателите на Ирландия, Полша, Италия, Чехия, както и с президента на Литва. В Дъблин се проведоха и срещи за сближаване на мира – със Стив Виткоф и Джаред Кушнер", обяви президентът.

Зеленски: САЩ лансираха идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський