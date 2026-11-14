От отписан до незаменим: Как съперникът на Никола Цолов спаси кариерата си във Формула 1

Лиам Лоусън запази мястото си в Рейсинг Булс и през следващия сезон ще бъде партньор на Арвид Линдблад, с което се слага край на една от най-обсъжданите саги около договорите във Формула 1. През последните седмици циркулираха слухове, че новозеландецът ще бъде отстранен от отбора, тъй като Ред Бул се стреми да поддържа непрекъснатия поток от таланти, а българският млад пилот Никола Цолов чака на резервната скамейка. Въпреки това блестящите изяви на Лоусън през тази година му гарантираха мястото. Ето и как той успя да запази мечтата си за Формула 1 жива.

Възраждането на Лиам Лоусън: от резерва през отписан до незаменим

Лиам Лоусън преживя ужасен сезон 2025, който потенциално можеше да сложи край на кариерата му. След като търпеливо изчака своя шанс на резервната скамейка на Рейсинг Булс, новозеландецът изведнъж се озова в основния отбор на Ред Бул за 2025 година, заменяйки Серхио Перес. Началото му в отбора от Милтън Кейнс обаче не можеше да бъде по-лошо. Лоусън просто не успяваше да се справи с RB21 - изключително трудна за управление кола, която само Макс Верстапен изглеждаше способен да укроти.

ОЩЕ: Истинската причина, поради която Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за 2027 година

Той се класира в края на стартовата решетка, след което отпадна след катастрофа в Австралия, преди да завърши на незавидното 12-о място в Гран При на Китай. От Ред Бул решиха, че са видели достатъчно, и го замениха с Юки Цунода. Въпреки че японецът не се представи много по-добре и беше отстранен в края на сезона, Лоусън тихо се възстанови в дъщерния отбор на "биковете". Той спечели първите си точки за 2025 година в Монако, а след това се класира в Топ 10 още седем пъти. Лоусън завърши годината на 14-о място в шампионата.

Въпреки това, едва през 2026 година нещата наистина се развиха в полза на новозеландеца. Няколко пилоти имаха затруднения да адаптират стила си на каране към нестандартните нови болиди, при които 50% от задвижващите агрегати се състоят от електродвигател. Лоусън обаче се приспособи към VCARB 03 с двигател на Форд и постигна добри резултати почти от самото начало на сезон 2026. Въпреки че не спечели точки на старта на кампанията, новозеландецът след това записа сензационна серия.

Лоусън спечели точки в седем от следващите осем състезания, утвърждавайки се твърдо в Топ 10 на шампионата. Той продължи тази форма и през втората половина на годината, като спечели точки в осем от следващите 11 състезателни уикенда. Той е безспорно най-високо класираният пилот в шампионата извън "голямата четворка" - Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Макларън.

Макар и неговият съотборник Арвид Линдблад да се представи възхитително в дебютния си сезон, той не се доближава дори и до нивото на Лоусън. Към този момент Линдблад има 38 точки, а Лоусън - 89. Само въз основа на тези точки Лоусън би изпреварил общия брой точки на Алпин, който преследва Рейсинг Булс за петото място в шампионата. Ако изобщо може да се нарече "преследване". Рейсинг Булс вече има толкова голяма преднина, при положение че остават само три състезания до края на сезона, че петото място в класирането при конструкторите изглежда почти сигурно. Това би било рекордно класиране за дъщерния отбор на "биковете".

ОЩЕ: Резервните пилоти на Ред Бул, които стигнаха до Формула 1: Златен шанс или загубена кауза за Никола Цолов?

Агонията около новия договор на Лиам Лоусън

Въпреки това, въпреки отличната му форма, се смяташе, че мястото на Лоусън за следващата година е под заплаха. Тъй като младият пилот на Ред Бул Никола Цолов се бори в челната група във Формула 2, както и впечатли с участието си в свободните тренировки за Гран при на Мексико Сити, мнозина предполагаха, че времето на Лоусън е изтекло. Особено имайки предвид, че той едва ли ще получи втори шанс в Ред Бул, а това е целият смисъл на Рейсинг Булс - да подготвя пилоти за първия отбор.

Имаше съмнения дали той все още е най-добрият избор за бъдещето, а шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн беше предпазлив. Ситуацията се влоши, когато по време на тренировката за Гран При на Мексико Лоусън се забърка в спречкване на пистата с Макс Верстапен - двамата се сблъскаха и нанесоха щети на колите си. Четирикратният шампион не се спести в коментарите си: "Ако бях на негово място, щях да се държа малко по-разумно, а когато се бориш за мястото си в отбора, това не е особено разумно поведение." Тази ситуация предизвика известен смут в гаража.

Въпреки това Лоусън се възстанови и отново завърши в точките в състезанието, докато съотборникът му Линдблад отпадна след катастрофа - ясен пример за разликата в зрелостта им. Новозеландецът отново показа сензационно каране в Бразилия, като се класира трети в квалификациите и завърши седми, представяйки се добре дори под натиска на спекулациите около договора му. В крайна сметка формата му беше неоспорима и отборът постъпи логично - удължи договора му с поне още една година, заедно с Линдблад. Междувременно Цолов беше определен за резервен пилот както за Ред Бул, така и за Рейсинг Булс. А какво ще стане през 2028 година? Ако Лоусън трябваше да се бори толкова упорито само за да получи удължаване на договора си с една година, а в Ред Бул няма очевиден напредък, след като Исак Хаджар го изпревари, тогава следващият сезон може да се окаже още по-труден за новозеландеца.

ОЩЕ: Посъветваха Лиам Лоусън да напусне Рейсинг Булс след сезон 2027