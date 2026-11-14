Де Бройне напуска Наполи: Съпругата му разкри за трудности в Италия

Кевин де Бройне явно не е много щастлив в Италия. Белгиецът премина в Наполи през лятото на 2025 г., но според информации от Ботуша, неаполитанци искат да го продадат през зимния трансферен прозорец. Фаворит за подписа на халфа е нидерландският ПСВ Айндховен, а съпругата на Де Бройне - Мишел разкри подробности за живота на семейството в Италия и ежедневните им трудности.

Кевин де Бройне може да си тръгне от Наполи

Договорът на Кевин де Бройне с Наполи изтича в края на сезона и той явно няма намерения да го подновява. Затова от клуба искат да го продадат през идния зимен трансферен прозорец. Ако това не се случи, белгиецът ще бъде свободен да преговаря с други клубове, в които да премине със свободен трансфер. Нидерландският гранд ПСВ Айндховен е моментният фаворит за подписа на Де Бройне, а самият той не отхвърля възможността да премине в клуба. Според специализирания сайт "transfermarkt", футболистът е оценен на 8 милиона евро.

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"Кевин води доста ограничен живот в Неапол"

Съпругата на Кевин де Бройне - Мишел, говори пред белгийското списание "NINA". Тя сподели част от трудностите в личния живот на халфа, които със сигурност попадат сред причините той да търси изхода от Наполи: "Кевин води доста ограничен живот в Неапол. Не му е много забавно. Освен това не можем да правим нищо заедно като семейство в града. Това е другата страна на монетата, нали? В Манчестър беше различно. Там, където живеехме, хората ни виждаха толкова често, че вече не го приемаха за нещо специално. Можехме да излезем навън, без да ни снимат нито веднъж. В Неапол обаче това е невъзможно".

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