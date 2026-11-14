Войната в Иран:

Де Бройне напуска Наполи: Съпругата му разкри за трудности в Италия

14 ноември 2026, 15:08 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Де Бройне напуска Наполи: Съпругата му разкри за трудности в Италия

Кевин де Бройне явно не е много щастлив в Италия. Белгиецът премина в Наполи през лятото на 2025 г., но според информации от Ботуша, неаполитанци искат да го продадат през зимния трансферен прозорец. Фаворит за подписа на халфа е нидерландският ПСВ Айндховен, а съпругата на Де Бройне - Мишел разкри подробности за живота на семейството в Италия и ежедневните им трудности.

Кевин де Бройне може да си тръгне от Наполи

Договорът на Кевин де Бройне с Наполи изтича в края на сезона и той явно няма намерения да го подновява. Затова от клуба искат да го продадат през идния зимен трансферен прозорец. Ако това не се случи, белгиецът ще бъде свободен да преговаря с други клубове, в които да премине със свободен трансфер. Нидерландският гранд ПСВ Айндховен е моментният фаворит за подписа на Де Бройне, а самият той не отхвърля възможността да премине в клуба. Според специализирания сайт "transfermarkt", футболистът е оценен на 8 милиона евро.

Още: От върха на футбола до психиатрията: Драмата на шампиона, който загуби себе си

Кевин де Бройне

"Кевин води доста ограничен живот в Неапол"

Съпругата на Кевин де Бройне - Мишел, говори пред белгийското списание "NINA". Тя сподели част от трудностите в личния живот на халфа, които със сигурност попадат сред причините той да търси изхода от Наполи: "Кевин води доста ограничен живот в Неапол. Не му е много забавно. Освен това не можем да правим нищо заедно като семейство в града. Това е другата страна на монетата, нали? В Манчестър беше различно. Там, където живеехме, хората ни виждаха толкова често, че вече не го приемаха за нещо специално. Можехме да излезем навън, без да ни снимат нито веднъж. В Неапол обаче това е невъзможно".

Още: "Подариха им Шампионска лига": Алегри разпали огромен скандал в Серия А

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наполи Кевин де Бройне
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес