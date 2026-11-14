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"Ако мине": Антон Кутев за Гълъб Донев - не казвал какво прави, може би било нормално (ВИДЕО)

14 ноември 2026, 15:20 часа 616 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Ако мине": Антон Кутев за Гълъб Донев - не казвал какво прави, може би било нормално (ВИДЕО)

"Ами и аз имам това усещане донякъде от гледна точка на Министерството на финансите" - с тези думи депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) и председател на парламентарната комисия по култура и медии Антон Кутев се съгласи с водещата на сутрешния съботно-неделен блок на Нова телевизия Марина Цекова, когато тя каза, че има усещане, че управляващите са действали на принципа "ако мине" с големи промени като вземането на пенсионни вноски от втория пенсионен стълб и личните асистенти.

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Същевременно Кутев опита да оправдае донякъде финансовия министър Гълъб Донев и подопечното му министерство за бюджетната процедура – може би било нормално да има конфиденциалност. "Тя е такава конфиденциалност, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става. Тоест се оказа, че в даден момент тези от опозицията разбират преди нас, защото имат някакви механизми, а пък ние седим и си чакаме информацията и я научаваме от медиите. Това не е добре наистина, но аз мисля, че самата конфиденциалност при изработката на бюджета е нормален механизъм – напълно нормално е на експертно, а може би и на политическо ниво да се тестват всякакви решения", каза Кутев.

Преди президентските избори, имаше доста слухове, че ако Илияна Йотова не спечели, Румен Радев ще направи промени в правителството и първата ще е Гълъб Донев да си отиде.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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