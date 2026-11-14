Край на Brexit и Великобритания обратно в ЕС: Сегашната британска власт обмисля какво да прави

Британският премиер Анди Бърнам се стреми да ограничи спекулациите относно повторно присъединяване на Великобритания към ЕС, като "Даунинг стрийт" заявява, че все още не е избран подход. Обаче това не значи, че не се обсъждат вариант - напротив, има обсъждания, обаче не се вдига много-много институционален шум за това, посочва Bloomberg.

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Какви са обсъжданите варианти - директно повторно присъединяване към ЕС, "членство" само в единния европейски пазар или в митническия съюз, или и в двата, или договаряне на индивидуални икономически споразумения. На 11 ноември обаче Бърнам отхвърли варианта за завръщане в единния европейски пазар.

Британските министри все още остават разделени относно крайната цел и относно подхода, докато секторът на финансовите услуги и технологичният сектор, специално този сегмент, който се занимаван с изкуствен интелект, се противопоставят на приемането на правилата на ЕС, без да са имали и да имат думата при тяхното определяне. Близки до британския премиер източници казват пред Bloomberg, че Бърнам иска да насърчи по-добри търговски отношения чрез "разговори, а не преговори" и не бърза да определя твърда дългосрочна политика на ЕС.

Бърнам е малко вероятно да обяви стратегия за по-голямо сближаване на Великобритания с ЕС или дори потенциално завръщане там през декември, като решението може да се отложи след 2027 година. Засега той публично казва, че няма начин да наложи каквото и да е без референдум. А на 16 ноември се очаква той да говори публично за перспективите пред британската външна политика.

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