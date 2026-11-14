Путин се мери с НАТО, докато армията му в Украйна измира: Z-вой, че украинците контраатакуват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Близо 40% от всички смъртни случаи на руски военни са настъпили в битките за Авдеевка, Бахмут и Покровск – т.е. най-големите боеве за Донбас досега. Според Financial Times, над 120 000 руски войници са били убити в районите на Авдеевка и Покровск, а други 48 000 са убити в ракона на Бахмут. Взети заедно, тези цифри представляват приблизително 37% от всички смъртни случаи на руски военни във войната, които FT оценява на минимум между 450 000 и 464 000.

Изданието изчислява, че ако се добавят необявените официално смъртни случаи, общият брой на убитите руски войници може да е достигнал 550 000 до август 2026 година. Ако сегашните темпове продължат, числото може да нарасне до 650 000 до края на годината. И това са само убитите – отделно са инвалидизираните и изчезналите по време на бойни операции, като военната теория сочи, че горе-долу съотношението е 1:3 (убити – инвалидизирани/изчезнали). Например The Economist публикува оценка, че общо убитите, инвалидизираните и изчезналите по време на бойна операция руски войници стигат дори до 2,1 млн. души, което е доста над официалната статистика на украинския генщаб (1 618 920 към 12 ноември) – ОЩЕ:

Колосалните руски загуби обаче не са достатъчни, за да бъде поне Донбас превзет вече пета година – но руският диктатор Владимир Путин вече поставя далеч по-глобални искания, макар че ясно се вижда колко струва на фронта. Германският таблоид Bild публикува материал, според който Путин иска Финландия да напусне НАТО, Алиансът да няма бази в нито една балтийска държава (Литва, Латвия и Естония), а Молдова да стане федерация, като проруските Гагаузия и Приднестровие да могат да проведат референдуми за независимост, ако Молдова реши да влезе в ЕС. Молдова вече отвори преговорния процес. А Русия в замяна на исканията си казва, че ще изтегли ядрените си оръжия от Беларус, няма да разполага там ракети със среден обсег ("Орешник") и ще изтегли руските войници от Приднестровието. Bild обаче казва, че това е само едно от предложенията на Кремъл – ОЩЕ: Украйна изостава от Молдова по пътя си към членство в ЕС: Европейската комисия посочи причината

Първи отговор и от Финландия: Финландският министър на отбраната Анти Хакянен отхвърли исканията на Русия. Пред репортери в Хелзинки Хакянен заяви, че такива искания като руските не подлежат на преговори и ги нарече "скандални". Той определи руските предложения като изпитание за решимостта на САЩ и Европа.

The New York Times публикува подобна статия - руснаците са представили документ на срещата в Абу Даби, в който ключовите изисквания са писмен отказ на НАТО от по-нататъшно разширяване, прекратяване на всякаква военна дейност от страна на Алианса в Украйна, Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, както и изтегляне на военни части и премахване на бази в страни, присъединили се към НАТО след 1997 година (тоест и България, но също Полша и Прибалтика). Москва също така изисква пълно спиране на доставките на западно оръжие за Украйна и е съгласна тя да влезе в Европейския съюз само при условие, че се откаже от участието си в общата отбранителна политика на НАТО. Нова клауза изисква Франция и Обединеното кралство да се откажат от използването на ядрени оръжия за защита на други европейски държави. Според The New York Times, руските преговарящи изрично са посочили модела на Студената война, с разделена на съветска и американска сфери на влияние, като пример за бъдещ ред.

Дълги и трудни преговори

Готови сме да преговаряме с Москва. Обаче тези преговори трябва да бъдат водени от позицията на силата, подчерта настоящият германски канцлер Фридрих Мерц. Абсолютно същото мисли и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен - максимален натиск върху Русия и подкрепа за Украйна. На този фон, бившият германски канцлер Ангела Меркел пак се оправда за водената от нея политика спрямо Украйна. Тя отново беше категорична – ако не бях започнала преговори с Владимир Путин през 2015 година, Украйна щеше да бъде прегазена и нямаше да съществува такава, каквато я познаваме днес - ОЩЕ: Обявиха кои ще са европейските преговарящи с Русия за Украйна

German Chancellor Friedrich Merz: We are ready to negotiate with Moscow. These negotiations must, however, be conducted from a position of strength. https://t.co/IECyuASW7f — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Ursula von der Leyen on Ukraine: The best way to get Russia to the table is to keep up our support for Ukraine and to keep maximum pressure on Russia. https://t.co/h09fAwG3Ii — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Germany's Merkel: In light of the war in Ukraine, I have been accused of being completely wrong to negotiate with Russia. Let's go back to 2015, when the Russians were on the verge of simply overrunning Ukraine. At that point, it was absolutely necessary to try to achieve some kind of ceasefire or agreement. And when people simply say that it was wrong to ever speak with Putin, I can only say that, to the best of my knowledge, Ukraine would no longer exist in the form we know today. — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Сега Мерц подчерта, че Русия иска да преговаря за нова архитектура за сигурност в Европа, само че няма какво да се говори, такава архитектура съществува – НАТО. "Само и единствено Москва разруши реда от Хелзинки. Затова европейската сигурност в бъдеще ще бъде гарантирана на първо място от силно, обединено и европейско НАТО", каза германският канцлер:

German Chancellor Friedrich Merz: Russia wants to talk about questions of a European security architecture. We do not need to talk about that, it exists. That is in particular NATO, and that is the European part of NATO. It was Moscow, and only Moscow, that destroyed the Helsinki peace order. Europe's security will therefore in future be guaranteed first and foremost by a strong, united and European NATO. — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Мерц призова и американския президент Доналд Тръмп за следното: "Моля, без изненади. Нека продължим да играем заедно с отбор "Европа" и като отбор заедно с Украйна и да постигнем истински мир в Украйна":

German Chancellor Friedrich Merz: I want to say our message to the USA very clearly once more: please no surprises. Keep playing on Team Europe and on the team with Ukraine, and let us work together for a real peace in Ukraine. https://t.co/nVrcWe0NjF — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

Полският премиер Доналд Туск също заяви, че Европа няма да позволи на Вашингтон или Москва да установят нови правила за сигурност "през главите ни". Полша е считана за може би най-силният съюзник на Съединените щати в Европа.

Междувременно Украйна очерта три приоритета във военната сфера като принципи на противодействие на Русия. Това стана на Форума за Атлантическо бъдеще.

Приоритетите са - изграждане на интегрирана система за противовъздушна отбрана, поддържане на технологично превъзходство на бойното поле и разширяване на съвместното военнопромишлено производство с международни партньори. Министърът на отбраната Евгений Хмара заяви, че Украйна увеличава мащаба що се отнася до производство на дронове-прехващачи (30 млрд. евро са похарчени през 2026 година за производство на 9 000 000 дрона), средства за електронна война и по-евтини противовъздушни системи, като същевременно укрепва бойната авиация – това са опорните точки в първия стълб. Киев също така разработва асиметрични решения срещу балистични ракети. И още – роботизирани системи, които да заместват колкото се може хората в задачи на фронта.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 13 ноември е имало 273 бойни сблъсъка спрямо 175 на 12 ноември. Руснаците са хвърлили 220 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 12 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2117 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 600 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 4844 FPV дрона, което е с около 280 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сводката на украинския генщаб.

47 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в Покровското направление през изминалите 24 часа. По данни на украинския военен телеграм канал "Офицер", руснаците са опитали атака в село Грузко с 3 танка, 3 БТР-а и над 10 бронетранспортьора – имало е бронирани машини, които са достигнали позиции на линията на контакт, но "като цяло врагът беше напълно унищожен и не постигна никакъв успех", уверява каналът. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са отчетени 11 руски пехотни атаки. Според популярния Z-канал "Рибар", в зоната между Константиновка и Олексеевко-Дружковка има жестоки боеве (ВИДЕО, 18+) – точно в Константиновка Путин иска да прави хуманитарна мисия най-вероятно с цел под този предлог да докара още военни части без те да измират под дъжда от украински дронове, а при Орехов украинците контраатакуват, същото става и при Степногорск, по-на запад, при река Днепър. В района на Гуляйполе, Запорожка област, с поглед на запад към Орехов са станали 11 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 15 руски пехотни атаки. "Рибар" специално се оплака, че Украйна се възползва и контраатакува във всяко направление, където руснаците имат затруднения – южно от Купянск (появиха се кадри с латиноамерикански наемници, които са участвали в операция "Велес" при Купянск), в Лиманското направление, в Олександриевското направление.

Russia's military blogosphere now on the verge of panic, with the country's biggest blogger Rybar, now saying that Ukraine is moving into every area from which Russia is retreating, advancing all across the front. https://t.co/kzPZLujjz8 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 13, 2026

Fighters from five South American countries participated in Operation Veles in Ukraine's Kharkiv region. Personnel from Colombia, Brazil, Chile, Bolivia and Argentina took part in operations to clear Russian forces from underground passages and tunnel networks. The operation involved fighting to dislodge Russian troops from positions within the underground infrastructure. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание в нов анализ точно на Олександриевското направление. Той констатира, че украинците вече са ограничили настъпателните си действия там в по-тесен участък на фронта - района на селата Перебудова, Комар (тук руски позиции има в североизточните части на селото по данните на Машовец) и Федоровка. Целта е следната – да бъде вбит клин във фланговете на руските части, опитващи да настъпят от Гуляйполе към Орехов и тези, които нападат Добропиля. Тепърва ситуацията трябва да се проследи - Машовец засега отчита, че руското командване успява да предотврати оперативен украински пробив, който би имал стратегическо значение.

Във войната на дронове тази нощ може да се брои за "тиха" - украинските ВВС съобщават, че руснаците са изстреляли 96 далекобойни дрона по цели в Украйна, 61 от които са били реактивни. Свалени са 81, 52 от които са били реактивни. Удари от преминали през украинското ПВО далекобойни руски системи е имало на 8 места в Украйна. Руското военно министерство информира за едва 29 свалени далекобойни украински дрона, 3 - при Москва.

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