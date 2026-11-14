Войната в Украйна:

Португалия шокира с избора си за "наследник" на Роналдо в националния отбор

14 ноември 2026, 14:44 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Португалия шокира с избора си за "наследник" на Роналдо в националния отбор

Националният отбор на Португалия се подготвя за историческа вечер срещу Дания в Лигата на нациите на УЕФА. Това ще бъде първият мач на "мореплавателите" след оттеглянето на Кристиано Роналдо от международната сцена. В чест на най-резултатния голмайстор в историята на португалския футбол всички играчи ще излязат на церемонията преди мача с тениски с емблематичния номер 7. Малко след това само един ще остане с този номер на гърба си.

Португалия реши кой ще носи емблематичния номер 7

Според "Cabine Desportiva" и официалния протокол на УЕФА за мача, емблематичната фланелка с номер 7 на Роналдо е била предадена на 22-годишния играч на Клуб Брюж - Карлос Форбс. Решението е голяма изненада, като се има предвид, че младият нападател досега е записал само един мач за националния отбор на Португалия. Тъй като Рафаел Леао е извън игра поради контузия, а правилата за състава последователна номерация, без номер 7 да остава свободен, щабът на старши треньора Жорже Жезуш избра Форбс.

ОЩЕ: Португалия готви специален жест в чест на Кристиано Роналдо

Карлос Форбс

Забележително е, че нападателят на Клуб Брюж носеше фланелката с номер 7 и при дебюта си за "мореплавателите" срещу Армения през ноември 2025 година, когато Роналдо беше наказан. Струва си да се отбележи, че Форбс се намира в отлична форма за клуба си през този сезон, като е записал 3 гола и 5 асистенции в белгийската Про Лига, а също така блесна и в Шампионска лига с попадения срещу Ланс и ПСВ Айндховен, както и с две асистенции като гост на Интер.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Португалия загуби машината си за пари: Оттеглянето на Кристиано Роналдо ще излезе прескъпо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Португалия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес