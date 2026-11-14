Португалия шокира с избора си за "наследник" на Роналдо в националния отбор

Националният отбор на Португалия се подготвя за историческа вечер срещу Дания в Лигата на нациите на УЕФА. Това ще бъде първият мач на "мореплавателите" след оттеглянето на Кристиано Роналдо от международната сцена. В чест на най-резултатния голмайстор в историята на португалския футбол всички играчи ще излязат на церемонията преди мача с тениски с емблематичния номер 7. Малко след това само един ще остане с този номер на гърба си.

Португалия реши кой ще носи емблематичния номер 7

Според "Cabine Desportiva" и официалния протокол на УЕФА за мача, емблематичната фланелка с номер 7 на Роналдо е била предадена на 22-годишния играч на Клуб Брюж - Карлос Форбс. Решението е голяма изненада, като се има предвид, че младият нападател досега е записал само един мач за националния отбор на Португалия. Тъй като Рафаел Леао е извън игра поради контузия, а правилата за състава последователна номерация, без номер 7 да остава свободен, щабът на старши треньора Жорже Жезуш избра Форбс.

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Забележително е, че нападателят на Клуб Брюж носеше фланелката с номер 7 и при дебюта си за "мореплавателите" срещу Армения през ноември 2025 година, когато Роналдо беше наказан. Струва си да се отбележи, че Форбс се намира в отлична форма за клуба си през този сезон, като е записал 3 гола и 5 асистенции в белгийската Про Лига, а също така блесна и в Шампионска лига с попадения срещу Ланс и ПСВ Айндховен, както и с две асистенции като гост на Интер.

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