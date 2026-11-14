Разочароващ край на сезона прекъсна велика серия на Арина Сабаленка в тениса

Една от водещите тенисистки Арина Сабаленка ще завърши годината извън първите две места в световната ранглиста за първи път от 2022 година насам, след като претърпя второ поражение и отпадна от Финалите на WTA в Индиън Уелс. Преди дни беларуската звезда допусна загуба от Мира Андреева, а сега отстъпи и на Елина Свитолина. Украинката спечели с 2:1 (6-3, 3-6, 6-1), а Сабаленка отново прояви характерната си неудовлетвореност, след като сезонът ѝ приключи.

Арина Сабаленка отпадна от Финалите на WTA

Серията на беларускинята от четири поредни години, в които достигаше фазата на елиминациите на финалите, също беше прекъсната от Свитолина, която си осигури място в 1/2-финалите. Докато се бореше да задържи сервиса си в третия сет, Сабаленка изгуби представа за траекторията на топката във въздуха, след което се намръщи, когато тя падна далеч от нея. Тя въздъхна и бавно се запъти да я вземе, видимо разочарована от представянето си, след което загуби решаващия сет в мача с 1-6 срещу Свитолина.

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По-късно в мача тя беше забелязана да вика към екипа си, след като загуби решаваща точка при сервис, като камерите уловиха момента. Това поведение е често срещано през цялата кариера на Сабаленка и се прояви и в други ключови моменти по време на мача от груповата фаза. Освен виковете към щаба си, тя се оттегли в задната час на корта и изля гнева си върху тенис ракетата си. С това поражение Сабаленка загуби второто си място в световната ранглиста, което вече е притежание на 19-годишната Мира Андреева.

Сезонът на Сабаленка не бе изцяло неуспешен, тъй като по-рано тази година тя триумфира в Индиън Уелс и Маями. 28-годишната тенисистка достигна и до два финала в турнири от Големия шлем - на Australian Open и на US Open. Въпреки това тя загуби и в двата случая. Беларуската звезда сдаде и позицията си на №1 в света, която държеше в продължение на 99 седмици. Това бележи края на поредната четиригодишна серия на Сабаленка, която от 2022 година насам печелеше по един или повече турнира от Големия шлем във всеки тенис сезон.

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