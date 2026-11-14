Още една жертва на трагедията на АМ "Тракия"

Незапомнената верижна катастрофа на АМ "Тракия", която стана на 10 ноември сутринта, взе 13-та жертва. Починал е 42-годишен мъж от Елхово - той си е отишъл в болница "Дева Мария" в Бургас, съобщава бургаското издание "Флагман".

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Пострадалият е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетите действия не са успели.

Още двама от пострадалите остават в тежко състояние. Единият е румънски гражданин, който се намира в кома.

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