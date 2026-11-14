Ламин Ямал е най-добрият в света според класация в САЩ: Кейн извън топ 3, Мбапе още по-назад

19-годишното крилото на Барселона Ламин Ямал спечели приза за най-добър футболист в света в анкетата на ESPN. Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам зае второ място, а френското крило на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе се класира на трета позиция. Бразилският нападател на Барселона Рафиня е четвърти, а носителят на "Златната топка" Хари Кейн от Байерн Мюнхен, допълни челната петица. А Килиан Мбапе остана тъкмо извън топ 5.

Килиан Мбапе е на шесто място

За справка, на церемонията на списание "France Football", проведена в Лондон на 27 октомври, Ямал завърши трети. В челната десетка на класацията са още френският нападател Килиан Мбапе от Реал Мадрид, английският полузащитник Деклан Райс от лондонския Арсенал, норвежкият нападател Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, испанският полузащитник Педри от Барселона и португалският полузащитник Витиня от Пари Сен Жермен.

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Ямал взе наградата "Копа"

През сезон 2025/26 Ямал изигра 45 мача за Барселона във всички състезания, като отбеляза 24 гола и даде 17 асистенции. През лятото на 2026 г. той стана световен шампион с Испания. С Барселона Ямал спечели титлата в испанското първенство и Суперкупата на Испания. Беше обявен за играч на сезона в Ла Лига и сподели трофея "Зара" със съотборника си Феран Торес като голмайстор на Барселона в испанския елит. На церемонията в Лондон Ямал получи наградата "Копа" за най-добър играч на сезон 2025/26 под 21 години за трета поредна година.

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