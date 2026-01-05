“Границите не могат да бъдат променяни със сила“ : Франция за Гренландия след заплахите на Тръмп

“Границите не могат да бъдат променяни със сила. Гренландия принадлежи на гренландците и датчаните и те трябва да решат какво да правят с нея“, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо пред телевизионния канал TF1, цитиран от АФП и БГНЕС. Така Франция изрази солидарност с Дания след новите заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да превземе автономната датска територия Гренландия. Припомняме, че на 4 януари Тръмп повтори твърдението си, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати, въпреки призивите на датския премиер да спре да “заплашва“ територията.

Още: Тръмп: Трябва ни Гренландия. Абсолютно!

Тръмп разтревожи европейските лидери, като атакува Каракас и арестува венецуелския президент Николас Мадуро, който в момента е задържан в Ню Йорк.

Международното право не е спазено

Снимка Getty Images

Военната интервенция на Вашингтон във Венецуела поднови страховете за Гренландия, която Тръмп каза, че иска да анексира, предвид стратегическото ѝ местоположение в Арктика.

Още: "Стига толкова": Премиерът на Гренландия отговори на Тръмп

Говорителят на френското външно министерство заяви, че “международното право не е било спазено“ по време на американската интервенция във Венецуела.

“Няма да скърбим“ за Мадуро, който “е загубил легитимността си“, посочи Конфаврьо, но настоя, че е дълг на “видните, постоянни членове“ на Съвета за сигурност на ООН, като Франция, да осъдят всяко нарушение на Хартата на ООН.

“Ние го осъждаме, подготвяме се за настъпването на закона на по-силния, но не се примиряваме с това“, каза още той.

Още: Дания в паника: САЩ нямат право да анексират наши територии. Нова американска провокация (СНИМКА)