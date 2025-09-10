Войната в Украйна:

Греда уби 3-годишно дете в парка

10 септември 2025, 16:33 часа 469 прочитания 0 коментара
Греда е убила тригодишно момче в парка във Вибо Валентия, Италия, съобщи италианската инормационна агенция ANSA.

Ударът е увредил черния дроб на момченцето. То е откарано в болница, където са му направени две операции. Първоначално клиничното му състояние се е подобрило, но в последните часове не е издържало. 

В болницата във Вибо Валентия лекарите са извършили първоначална операция на детето, като са успели да спрат кървенето. Предвид тежестта на състоянието му обаче е било решено да бъде преместено в специализиран център в Рим. ОЩЕ: Масово училищата в Италия не са безопасни

