Греда уби 3-годишно дете в парка

Греда е убила тригодишно момче в парка във Вибо Валентия, Италия, съобщи италианската инормационна агенция ANSA.

Ударът е увредил черния дроб на момченцето. То е откарано в болница, където са му направени две операции. Първоначално клиничното му състояние се е подобрило, но в последните часове не е издържало.

В болницата във Вибо Валентия лекарите са извършили първоначална операция на детето, като са успели да спрат кървенето. Предвид тежестта на състоянието му обаче е било решено да бъде преместено в специализиран център в Рим. ОЩЕ: Масово училищата в Италия не са безопасни