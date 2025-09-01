Масово училищата в Италия не са безопасни

Девет от десет училищни сгради в Италия нямат един или повече задължителни сертификати за безопасност. 3588 сгради, 9% от общия брой, където учат и работят около 700 000 ученици и училищен персонал, нямат задължителни сертификати, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Това е картината, която се очертава от досие на най-акредитираното специализирано издание в училищния сектор Tuttoscuola, „базирано на данни, съдържащи се в раздела за отворени данни на Националния регистър на училищните сгради“.

Според данни на Tuttoscuola, „в сеизмични зони с висок риск по-малко от половината сгради имат сертификат за статично изпитване“. Докладът показва, че от 40 000 държавни училищни сгради цели 36 000 не могат да бъдат класифицирани като съответстващи на изискванията.

Според данни, публикувани от Tuttoscuola, Лацио има най-малък брой училищни сгради със сертификат за обитаемост. От 3203 сгради само 407, или 12,7%, имат сертификат. По географски район островите са на последно място, с 971 от 5149 сгради със сертификат за обитаемост, или 18,9% от общия брой.

Сардиния е последна сред островите, като само 14,2% от сградите отговарят на изискванията. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос