07 октомври 2025, 12:31 часа 324 прочитания 0 коментара
Грешка е да не се свалят руските дронове над Европа: Какво е замислил Путин

Все повече руски дронове летят над Европа. През последните 20 дни е имало около 17 такива инцидента - т.е. почти всеки ден. Целта на Русия е постепенно да наруши въздушния транспорт, за да навреди на икономиката и обществените настроения в ЕС, както и да принуди европейците по-малко да подкрепят Украйна. Всъщност Русия дори не скрива тази си стратегия.

И именно поради тази причина игнорирането на руските заплахи е абсурдно. А да не се свалят руските дронове е просто грешка. Това пише в телеграм канала си Андрий Коваленко, украински лейтенант и ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Ако се вгледате, Русия изстрелва дронове към Германия, скандинавските държави и други страни, които най-много подкрепят Украйна. Докато Унгария и Словакия някак си минават метър, пише той - а това е поредното доказателство, че руснаците следват определена стратегия.

Към момента липсата на ясен отговор от НАТО само провокира увеличаването на подобни действия. Дронове се изстрелват от танкерите, които отдавна не би трябвало дори да плават близо до Европа, но отговор се подготвя едва сега, добавя той.

Честно казано, аз съм изненадан от липсата на симетрични действия от страна на западните политици, тъй като от това страда доверието в тях, отбелязва Коваленко.

Елена Страхилова
