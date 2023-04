Грета Тунберг пак протестира: Погубиха шведския горски модел (СНИМКИ)

"Моята родина Швеция в момента е председател на Съвета на ЕС. Следващата седмица министрите ще се съберат в Швеция, за да обсъдят горското стопанство, наред с други неща", уточнява Тунберг.

Тя обаче смята за доказано, че шведският горски модел е пагубен както за климата, така и за правата на коренното население на саамите и правата на човека.

"Не можем да позволим на Швеция да повлияе още повече върху горските политики на ЕС", подчертава Тунберг. ОЩЕ: Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Норвегия

"Непрекъснато разширяващото се горско стопанство в Швеция е критикувано от научната общност, местните саамски села, както и движението за климата и околната среда. Страната и нейните индустрии често твърдят, че имаме рекордно количество гори", допълва природозащитничката.

Climate strike week 243. Today I’m striking outside Sweden’s Representation in the EU, in Brussels. My home country Sweden currently holds the presidency of the Council of the EU. Next week ministers will gather in Sweden to discuss forestry, among other things. Thread🧵 pic.twitter.com/0iGiwAvllE