Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр обвини днес Русия в намеса в унгарската политика, след като руската Служба за външно разузнаване (СВР) публикува изявление, в което твърди, че Европейската комисия обмисля „смяна на режима в Будапеща“.

В изявлението на руската СВР, публикувано вчера, се казва, че според получена от нея информация, Европейската комисия разглежда настоящото ръководство на Унгария като все по-сериозна пречка пред „обединена Европа“.

„Брюксел е в ярост от опитите на Будапеща да води независима политика и да влияе върху колективното вземане на решения, особено по отношение на Русия и Украйна“, заяви СВР, описвайки Мадяр като лоялен към „глобалистките елити“.

Мадяр заяви, че Русия се опитва да се намеси директно, за да повлияе на избирателите в Унгария, която също е член на военния съюз НАТО, но при Орбан отказа да изпрати оръжия на съседна Украйна.

„Вчера официално започна операция срещу Унгария. Чужда държава се намесва активно във вътрешните работи на нашата страна“, написа Мадяр във "Фейсбук".

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е на власт от 2010 г., е критикуван в Европейския съюз за топлите връзки на правителството му с Москва и противопоставянето му на военната помощ за Украйна, докато кабинетът му се бори да съживи икономиката от инфлационен шок.

